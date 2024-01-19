新年的重頭戲除了拜年外，又點少得令全屋人都頭痛的大掃除！說到大掃除，有不少人在清潔家居的時候，都習慣性只打掃堆滿雜物或目之所及的地方。然而，沒想到的是那些被你忽略了的小角落，原來會默默地令你衰足成年！



《螢之光》劇照

雖說大掃除的「大」好像很「大」，事實上也不過是一個儀式，讓你把堆積了一整年沒收拾的東西一次過執清，又有誰會真的把家中的東西翻箱倒櫃，清理個乾淨，很多時候都只是「眼不見為乾淨」，把眼前所見的骯髒抹走就是。

然而，你有沒有想過，就是因為自己的懶惰和縱容，讓那些藏在角落裏的小塵埃，在過去的一年裏默默地影響著你，讓你行足成年衰運？台灣命理星座專家小孟老師在FB專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發帖文，指出每個生肖都有他們獨有的尅星位，若不想未來的一年重蹈過去的覆轍，快看看哪裏是自己家中重點打掃的地方吧！

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【1】鼠

老鼠會躲藏管道和地洞，所以家中的管道像水管、水槽、水溝等一定要保持暢通。

【2】牛

最後屬牛的朋友，牠們四蹄皆踩在地上，因此家中的地板、地墊和大門口等的區域都是重點打掃的地方。

【3】虎

老虎喜歡戶外，因此如果家中有露天的地方如陽台、花園和露台等一定要打掃乾淨。

【4】兔

兔子愛掘窿，相應家中的桌角下、衣櫃裏和櫃桶裏都是需要特別清理的地方。

【5】龍

龍生活在天上，所以家中的天花板、燈、冷氣等，這些放置在家中高處的東西，都是屬龍朋友重點清潔的地方。

【6】蛇

蛇屬陰，愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要打掃乾淨，比如：廁所、洗手盆、抽濕機或容易發霉的地方，也需特別留意。

【7】馬

馬的天性就是愛奔馳萬里，四處走動，所以他們需要良好的眼力和腳力，屬馬的朋友記緊要把家中的窗戶、鏡子、窗台，還有鞋、鞋櫃和地墊等相關的物件都打掃乾淨。

【8】羊

羊的外形有角、卷毛且潔白，相應的家中有角的地方都要處理好，而床上與公仔的毛髮都請清理乾淨，最後家中逢白色的物品或器皿也要整理整潔。

【9】猴

猴子攀爬樹木，因此屬猴之人的家中，必須把櫃子與牆壁等的脫落處重新粉刷。

【10】雞

雞較矮小，能低飛，披彩衣，相對的家中較矮小的家具如：風扇、暖爐、矮櫃及衣服等，都要處理乾淨。

【11】狗

狗仔會吠，所以家中會發出聲音或與聲音相關的家電，例如：電視、喇叭、音響、電話、手機等，都要保持乾淨整潔。

【12】豬

豬愛吃東西，因此屬豬的朋友，過年前一定要將家中的雪櫃，爐灶，米甕，鋅盤等清潔得乾乾淨淨。

無論是大掃除還是平日做事，請大家都不要馬虎了事，總以為「眼不見為乾淨」就可以了，但其實很多時候這些小懶惰會在其他地方默默地影響著自己。因此，新的一年就讓我們摒棄這些陋習，讓自己的運勢變得更好吧！