17位AV女優火辣拜年照　三上悠亞調皮吐舌、小野六花透視厭世look

三女三上悠亞、深田詠美、橋本有菜、小野六花同大家拜年！2022農曆新年，奶茶妹祝大家龍精虎猛、虎虎生威！17位AV女優穿上新年裝，向大家拜年「派利市（Ｘ）派福利（Ｏ）」。除了大熱人氣女優之外，更有去年異軍突起，殺入銷量前十的新女優參戰，造型充滿新鮮感，令一眾網民大飽眼福！



甜美著稱的小野六花（左），竟以透視厭世look登場，令網民大感驚喜！

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今年拜年團陣容相當鼎盛，王道偶像風、妹系女優、魔鬼身材當然少不了。長腿女神橋本有菜今年似乎鍾情於白色旗袍，以清純形象陪大家過年。更令人驚喜，是以甜美著稱的小野六花，竟以透視厭世look登場，令網民大感驚喜！

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可惜的是今年深田詠美，未有貫徹上年的搞笑風格，令網民稍稍失望。大家覺得哪一位女優穿得最好看呢？

同場加映：最受歡迎AV女優Top20出爐 三上悠亞又亞軍、榜首全年只拍了4套片

日本最大成人影片購買網站FANZA，公佈了2021年最受歡迎AV女優，三上悠亞仍舊擺脫不了千年老二的命運，成為「三上又亞」。去年的榜首，嬌小妹系女優松本一香，竟然掉出前十，而第一位全年只拍了四部新片，可是已經足夠打敗一眾對手登頂！👉即睇邊個咁勁揪👈

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