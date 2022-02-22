麻利近日在社交平台宣布確診，她寫長文分享自己的看病及心路歷程，現時仍在家自行隔離的她，選擇中醫網上問診及不吃必理痛。她大爆喉嚨痛時似刀割，而且有種食物絕不可以吃！



麻利近日在社交平台宣布確診 / FB @麻利 malisheep

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麻利選擇找相熟中醫網上問診，期間沒有吃過必理痛，也未接種疫苗。她表示自己會「認真對待每款病徵」再具體形容給中醫聽，其中她分享3大病徵如何處理以及心態應對。

【1】發冷、高燒

麻利起初有病徵時十分明顯，「嗰一下由零去到五十」，發病當日傍晚覺得骨頭很散及有點頭痛，本身想車爸爸回家的她，因怕有事而決定叫對方自行搭車。睡覺時嚴重發冷，4小時後轉為發高燒，出現典型重感冒病徵，包括皮膚赤痛。幸好她有微電頻率儀器及醫療級吸氫氣機，可以幫助快速放鬆入眠和減低「感冒式頭痛」。

【2】沒有胃口

繼續低燒、頭痛、骨痛和皮膚痛，而且味覺遲鈍，連吃士多啤梨配煉奶也吃得出苦味。另外食慾會減低，麻利全天只吃了一盒士多啤梨，而且還分開兩次。

麻利全天只吃了一盒士多啤梨 / FB @麻利 malisheep

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【3】喉嚨劇痛似刀傷

麻利第二天睡醒後全身出汗，喉嚨超級痛，「平時重感冒喉嚨痛係火燒感覺，但Omicron嘅喉嚨痛係俾𠝹刀𠝹傷咗咁痛，每吞一次口水就翻𠝹一次。」她亦表示身體很易累，但終於有吃東西的衝動，麻利避開不吃濕寒的食物，例如白菜，亦可以多喝熱檸檬水及補充維他命B、C、D、Zinc。

【4】唔好迷戀檢測結果

她表示曾聽過不少人指退燒之後快速測試就會呈陽性：「連日嚟成日俾人追問檢測結果，我覺得大家唔好迷戀一個檢測答案。要自己坦白面對身體有唔妥，而唔係望住一條線兩條線嚟決定做乜。Come on，醫病係醫個人唔係醫兩條線。」

退燒後，快速測試很可能就會呈陽性 / FB @麻利 malisheep

麻利亦指不少人對病毒的恐懼太大，或者為了不會被扣假而病住排隊檢測：「仲有人夠膽叫我出街檢測，我喎！燒緊啦喎！行走中的Omicron啦喎！仲出街？自問冇力揸車，即係走去坐車？咁我點確保我冇傳染畀人嘅危險？」

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【5】心態應對及要準備物品

麻利認為，應付Omicron需要冷靜、停止獵巫、不一定要吃很多東西，先聆聽自己需要，而且最重要是多休息。另外可準備平價牙刷經常替換、噴壼裝稀釋漂白水消毒。

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