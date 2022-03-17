每個人唔多唔少都會有些難以改掉的壞習慣，不過若然是無傷大雅的，作為另一半絕對可以嘗試包容。然而，台灣有一名網民近日在討論區上出PO表示，在拍拖之後才發現自己的男友竟有一噁心怪癖，就是愛用飲管周圍吸，無論是食物的餡，飼養的貓咪，還是工作的書桌都是他「索嘢」的對象，令網民大感崩潰。誰知一眾網民看到樓主的遭遇後竟一致大喊「千萬別分手！」。



《金秘書為何那樣》劇照

台灣有網名「國立屏東科技大學」的網民在Dcard討論區上以「我男友超愛吸…這樣該分手嗎…」為題，出PO大呻拍拖後才知自家男友的噁心怪癖，對方難頂的習慣令她猶豫是否該分手。

網民表示一開始認識對方的時候，對方完全就是完美男友，一舉一動都令她超心動「跟男朋友剛交往1個月，以前看到他都會超級心動，覺得他很帥，加上是學霸，看他做每件事都覺得超霸氣，是那種聲音很溫柔，對女生很貼心的那種。」

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俗語都說曖昧期是最美好的，拍拖後卻又是另一世界，網民指和對方拍拖後才發現他有一枝「萬惡飲管」，而且專愛吸奇怪嘢！「我能體諒有人離不開自己有點臭的小被被，但我男朋友有一隻很臭的吸管…而且他會用他的吸管吸奇怪的東西。他很愛吃台北松山附近賣的流心酥，但他會用他的吸管吸裡面的內餡…」

《我的室友是九尾狐》劇照

食物餡只是開始，更可怕的是「他想事情時一定要咬著他的吸管，打報告或是想工作時就會拿他的吸管開始吸空氣之類的，有時候會想一想不自覺的開始吸他的辦公桌…」，網民指對方還很愛吃秋刀魚之類等，腥味很重的魚，每次都會先把魚切一小粒一小粒，接著用飲管吸來吃！

網民表示就連對方家中的貓咪亦無法悻免被吸的命運，雖然自己會要求對方吸完都要先漱口，但忘記的次數也不少……「我會要求他不管吸完什麼東西都先漱個口，再來…之類的，因為我覺得他的吸管很臭…畢盡吸過那麼多噁心的東西:）但他有時候總是會忘記漱口」。

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網民指最噁心的是對方的膠飲管竟已用了5年以上，而且不是每天都洗，而是看心情mood到先洗，這種不衛生的習慣令她難以忍受！看畢故事的一眾網民，除了大嘆這種無法想像的噁心怪癖外，更有人調笑對方這種奇怪的習慣會否用在色色的事上，不過大家似乎都一致認同叫樓主千萬別分手，讓對方出來害人！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：網民們對樓主男友怪癖的看法吧！👇🏻👇🏻👇🏻

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其實人有一兩個壞習慣是難以避免的事，不過絕對要基於安全和衛生的考慮！在這些疫情橫行的日子，個人衛生做得好不好，才應該是優先考慮的條件。加上，如果自己的壞習慣是影響到別人的話，就別想了，把它戒掉吧！

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