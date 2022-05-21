【姜濤/MIRROR/荃灣AK/豬肉檔AK/桃花眼】眼睛是靈魂之窗，可以看出性格與人際關係，擁有一對桃花眼的話更是人緣、愛情和事業運都相當強。姜濤和「荃灣鮮肉AK」阿威的雙眼同樣電力十足，令一班Fans神魂顛倒，到底好的眼睛面相又有甚麼條件呢？



姜濤 / IG @keung_show

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4月30日生日的姜濤，剛過近一個月銅鑼灣又有廣告商揼本落大型廣告，即將再次化身成「姜濤灣」，面對多個品牌的廣告，一班前夫表示「周圍都係」開始唔識分；與此同時荃灣都有新勢力，「豬肉檔AK」阿威有波鞋代言，IG極速破5,000人Follow，更有網民開設逾14,000人的Fans Group荃灣鮮肉威威應援團，人氣一時無兩。

「荃灣豬肉檔AK」阿威 / 網上圖片

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兩位的共同之處都是有對魅力十足的電眼，無論男女老幼都招架不到。90後玄學家謝柳汝（Tasha）表示，眼睛是人類的靈魂之窗，同時亦是面相最重要部分，從眼的各種狀態可看出性格與人際關係，包括桃花運。被問到姜濤還是阿威的眼睛更有桃花運？她直言：「姜濤擺明係桃花眼，佢隻眼根本好似女仔！」

👇點撃圖片看不同眼睛面相運勢如何👇

+ 4

【1】運勢較佳的眼型

基本要有神、黑白分明、眼白眼珠比例剛剛好，不能過大或過小，例如三白眼及四白眼。眼白有黑點的人易招靈界事物，亦容易有災禍發生。

【2】桃花眼

多數比較長和圓，眼眉微微向上翹，而且有臥蠶。除了異性緣較好，就連同性緣都非常好，是正宗的人見人愛。唯獨如果眼頭過尖的話，婚後亦會出現很多追求者，容易出軌甚至離婚收場。

【3】鳳眼

擁有鳳眼的人甚少，這種眼型十分有貴氣，在古代是皇后面相。現代女士們擁有鳳眼，則代表出生富裕、飽讀詩書，亦注定嫁得好老公，但不代表桃花眼，只能說出生不錯又有貴氣。

【4】三白眼

上三白眼的人不愛說話，為了利益甚至會不擇手段。下三白眼而無神的話，個人比較自卑內向，較易有情緒病，甚至有自毀傾向。如果眼睛有神情況更嚴重，會以不同手段去傷害他人。

眼睛是人類的靈魂之窗，同時亦是面相最重要部分 / IG @missjni

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【5】四白眼

四白眼屬於非常兇險之相，通常這類人會外觀眼凸。他們頭腦好、轉數快，但冷酷狡猾，個性極端衝動，很難和另一半相處。而且在相學中容易死於非命，請避免接觸高危活動。

【6】眼形長短

眼形較長的人個性慢調子，處事溫和、易相處，容易和人分享心中事。眼形較短的話性格較心急，凡事果斷、不喜隱藏心事、喜怒形於色。

【7】眼尾向上

這種人比較喜歡找問題，看似容易相處，後來會發現他們為人挑剔。不過他們多數勤奮好學，亦對自己要求非常高，會在事業上取得成功。

【8】臉大眼小

性格小器、胸襟較小，若果眼睛有少少凹陷，笑的時候見不到整隻眼的話，代表他表裏不一，深藏不露，表面好似開心果實際脾氣暴躁，在他面前說話亦都要小心。

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