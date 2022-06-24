39歲人氣女歌手王心凌，歌手生涯初期唱出不少膾炙人口的歌曲，雖然近幾年將演藝重心放到對岸，但最近因參加陸綜《乘風破浪3》再度爆紅。



最近有網友就跟上這波熱潮，在論壇分享一張「大奶王心凌」的照片，仔細一看根本人還真有幾分相似，不過相較於王心凌較為保守的穿著，「大奶版王心凌」穿得就較為奔放，不少網友看了都狂冒鼻血。

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一名台灣網友在「PTT」表特版分享一張照片，並寫道：「大奶王心凌。」從他分享的照片可見，這名女子坐在一台車裡拍照，露出燦爛般笑容，無論是五官或是髮型，都與王心凌有幾分神似，不少網友也紛紛留言：「神韻有欸」、「這哪裡像，根本就是王心凌阿」、「滿像的」、「真的不是本人嗎」。

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然而，有網友就直指，這名長得與王心凌極為神似的女子，是釣魚系女神YouTuber采臻，不過翻查她IG帳號裡的其他照片，雖然其他張同樣擁有極高顏值、傲人身材，但只有網友分享的那張有王心凌的神韻。

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