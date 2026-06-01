天文台預測一連五日氣温上升　周五飆至35度！古人冇冷氣點生存？

本港天氣持續酷熱，根據天文台九天天氣預報，預料一個低壓區在南海中部發展，本周後期橫過南海東北部。受其下沉氣流影響，本港明（2日）起市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）一連五日升至33度或以上，周五（5日）日間極端酷熱，最高35度，或再破今年氣溫紀錄。

有網民曾在連登上吐槽古人沒有冷氣，又穿得特別多，到底是怎樣度過夏天的，引來一番熱烈討論。原來古代人除了最原始的撥扇和「心靜自然涼」之外，也有不少巧妙方法幫助消暑。



今日（6月1日）踏入夏季，本港天氣變得異常酷熱，天文台公布6月至8月季度預報，料厄爾尼諾形式機會上升，今年6月至8月本港氣溫高於正常，雨量正常至偏少的機會稍高。翻查資料，厄爾尼諾通常引發香港極端高溫、暴雨或帶來強颱風的威脅。

有網友曾在連登討論區上開PO，講到夏天太熱即使穿短褲、t-shirt出門也很快就會一身汗。質疑古人經常穿長袖長褲、沒有冷氣，亦留長頭髮和鬍鬚，到底是如何渡過炎炎夏日。有網民留言回應表示當年全球暖化沒有現在那麽嚴重，沒有高樓大廈的屏風效應，又沒有這麽多溫室氣體，應該比現代夏天的溫度低；但其實當年已經有不少黑科技幫助消暑......

（《羅馬浴場》劇照）

👇👇👇即睇古人點過夏天👇👇👇

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【1】古埃及——窗邊掛蘆葦草

據説古埃及人會在河流邊摘蘆葦草，弄濕後掛在窗邊，再在通道上擺放裝滿水的盆；透過空氣流動和水分的蒸發幫助降溫。

（Hasan Almasi/ Unsplash）

【2】古伊朗——捕風塔

伊朗的氣候乾旱，晝夜溫差也比較大，大部份的建築物都是以極隔溫的陶瓷建造。他們製造了捕風塔，從高塔的迎風通風口帶入空氣，沿通道進入下面的住宅，流過住宅内部冷卻空氣。再透過熱空氣向上升的原理，將熱風從捕風塔的背風通風口釋出。

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【3】古羅馬——大浴場

阿部寬主演的《羅馬浴場》相信有不少人都有看過，甚至看到熱血沸騰。但原來古羅馬人在浴場洗澡除了是社交活動之一，夏天時浴場裏的冷水池還是他們降溫的終極手段。據説他們還會從阿爾卑斯山引進冰雪，讓夏天期間水溫保持清涼。

【4】古代中國——消暑床上用品

古人除了撥扇之外，還有「竹夫人」和瓷枕。瓷枕雖然硬，但很冰涼，睡覺時頭部涼快自然容易入睡。而「竹夫人」因爲是竹製又鏤空空氣流通摸落清涼，睡覺時抱著有助身體降溫。分分鍾比抱著真·夫人舒服？