公務員政府工｜衛生署請項目主任副學士即可　月薪18K做防疫文書

【政府工/公務員/衞生署】政府不時都會以合約形式招聘一些的短期的政府工，近日衛生署招聘項目主任，主要職責負責處理與新冠病毒相關的文書工作，月薪達$18,000，申請者無需大學畢業，只要你有副學士或高級文憑資格即可申請！



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申請者需要在7月14日23:59:00前，經公務員事務局互聯網站作網上申請，以任何其他方式遞交的申請皆不獲受理。除此之外，有興趣的朋友需要在DSE或會考中的中、英科考獲第2級或以上的成績，和擁有基本的MS Office知識。

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同場加映：公務員加薪2.5%被批太刻薄 前僱員列6點反擊：政府工係OverPaid

【公務員加薪】大部分公務員職位在不少人眼中都是筍工，慣性加薪的公務員面對今年只得2.5%增幅，有人坦言極度不滿。一名曾擔當主任級職位的公務員就在討論區發文，表示政府僱員根本不值得加人工。

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