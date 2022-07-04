政府工｜地政總署請技術主任月薪22K-44K　負責製圖、保存數據庫

【政府工/公務員/地政總署】最近地政總署聘請技術主任，即使要求有指定文憑，但入職要求不高，月薪由22K至44K。往下看了解職位細節要求及待遇吧！



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地政總署技術主任是公務員職位，雖然要求申請人要有指定電腦輔助製圖、數字測圖或地理信息文憑╱高級證書，或同等學歷，但並不要求有工作經驗。職責包括參與電腦系統管理及設計工作，月薪由2.2萬起至4.4萬。

👇👇👇即睇地政總署技術主任要求及待遇👇👇👇

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地政總署技術主任職位截止申請日期是2022年7月18日（一）晚上11時59分。有興趣的大家要盡快申請啦！

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