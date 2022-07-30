七夕原來唔係情人節！揭開千百年前「七夕的誕生」顛覆你想像

2022七夕情人節即將到來，許多人為了這個一年一度的「情人節」費盡心思，想著要如何跟另一半來一場難忘的情人節，而跟2月14日西洋情人節相較，七夕情人節更有東方浪漫色彩，總令人自然聯想到牛郎和織女刻骨銘心的愛情故事，望向天際，或許還能看到牽牛星和織女星，隔著銀河，遙遙相望，這樣的故事背景，讓七夕情人節別有一番意義。



不過很多人不知道，其實七夕根本不是「情人節」！那麼牛郎和織女的七夕故事又是怎麼回事？接下來為你揭開千百年前，七夕的誕生。（點圖放大了解👇👇👇）

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2022年七夕是哪天？

公曆：2022年8月4日

農曆：壬寅七月初七

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七夕原本不是情人節，揭七夕這個節日的由來

早在漢朝時期，古書中就記載著牛郎和織女的故事，像是西漢的《淮南子・天文訓》中「七夕為鵲鳥填河成橋，渡織女」，以及東漢的應邵《風俗通》：「織女七夕當渡河，使鵲為橋」，都有提到喜鵲飛到天河填河成橋，讓牛郎織女相會的傳說，當時的人們也會慶祝七夕，只是跟現在的七夕習俗大不同。

過去七夕被大家稱為「乞巧節」，織女的工作是編織天上的雲彩和神仙的衣服，古代女子希望自己眼明手巧，因此祭拜織女，祈求能有一雙好手藝，古代女子為了「乞巧」，乞求巧手，所以在七夕這天，會用五色線和黃酮針穿線，這個象徵的儀式，據說能讓女孩擁有巧妙的織工。另外也有一說是，因為織女是玉皇大帝的第七個女兒，也讓七夕有了「女兒節」的色彩。

事實上，七夕也是「天魁星」的生日，魁星星君是科舉之神，主掌文事，因此古代要求取功名的男子，也會在這天祭祀天魁星，直到今天，大家還是會祭拜魁星，祈求保佑讀書人能有順利達到目標。

大家有看過七夕的特色點心嗎？油炸的「巧果」，有著七曲八彎的形狀，被用來形容「七巧」，古代人們會用七巧來祭拜織女，祈求牛郎織女可以早日相會。

在民間習俗中，織女也被視為兒童的守護神，人們以「七娘媽」尊稱，許多家長也最會在七夕這天祭祀織女，替年幼的孩子祈福，希望織女保佑孩童平安長到16歲，也就是俗稱的「做十六歲」。

七夕風靡世界，日韓七夕不一樣

七夕情人節的浪漫傳說，風靡全世界。但在日本和韓國，保留了不一樣傳統習俗。

在日本，有些人跟香港一樣，把農曆7月7日當作七夕，有些人會直接過公曆的7月7日！在七夕這天，日本全國各地會舉辦七夕祭典，紀念牛郎織女的愛情，日劇中都會看到，男女主角把願望寫在小紙籤，再掛在竹子上，祈求心願成真。包含著名景點東京晴空塔、東京鐵塔會舉行七夕亮燈活動、淺草寺舉辦淺草祭，就連迪士尼樂園也有七夕節特別活動，可見日本人對七夕的重視程度。

而在韓國，七夕這天，代表天氣將逐漸轉冷，大家會吃煎餅、麵條、蒸糕、南瓜來紀念，除了傳統的煎餅，年輕一輩也會吃海鮮煎餅、泡菜煎餅來慶祝。

原來只是套路？七夕情人節的真正由來

從傳統文化看來，七夕的本意並不是情人節，而是祈求智慧的日子，那麼到底是如何演變成今天大家熟知的情人節？其實根據古書記載，牛郎織女的傳說是明確存在，兩人面對愛情的堅定信念，感動了不少人，而古代女子祈求好手藝，背後原因也是為了讓自己找到如意郎君，為家庭付出，這樣的心意，到現代後，受到商業文化的渲染，漸漸地讓大家有了在七夕這天，慶祝情人節的習慣。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022七夕是哪一天？七夕原本不是情人節、日韓怎麼慶祝？一次搞懂節日的真正由來】