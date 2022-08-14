1890年古董刨筆機照瘋傳　性能完勝現代！網民：刨出藝術質感

隨着時代變遷，很多文具也跟著演變，小學生已經多會用機械鉛芯筆，中學則開始電腦化，平板電腦足夠容納各科課本，大家還記得對上一次「刨鉛筆」是多少年前嗎？網上近日就瘋傳一則「1890 年刨筆機」的影片，除了演示鉛筆刨的演變歷史之外，也勾起了網民的「集體回憶」！



（網上圖片）

作為 80 後，當年最常見的鉛筆刨大多以四方形設計，有多種顏色選擇，迎合男女生喜好。但原來早在百多年前，就已經有鉛筆和刨筆機的配搭出現。而近日，網上就流傳出一則影片，可以見到一個木製的座枱刨筆機體積龐大猶如車衣機，而用家只需將鉛筆頭放進洞口裏並固定好，並在裝有銼刀的木架上，來回削磨，只見原本已鈍平的鉛筆頭，不消幾秒鐘，就變得非常尖利，而且刨筆的速度一點也不輸蝕現代！

（網上圖片）

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「1890 年刨筆機」，質感更勝現代：👇🏻👇🏻👇🏻

原來早在17世紀的時候，人類已開始人中大用刀來削鉛筆。不過社會變得文明並且機械化，在19世紀初人們對鉛筆的需求急增，所以為了減省刨鉛筆的時間，便特意設計出以機械原理的刨筆器。直到上世紀80年代初期，鉛筆刨的體積也變得愈來愈小。90年代初更出現了自動（電動）的鉛筆刨，令傳統鉛刨則慢慢退出了歷史舞台！

然而，有網友反而覺得這台「1890 年」的古董鉛筆刨相當高質：「為甚麼這麼好的發明不繼續流傳？」，雖然答案是明知。但也不得不讚嘆這個古董鉛筆刨nl除了沒受歲月摧殘之外，更刨出暖暖的藝術質感！

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