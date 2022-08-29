世紀大辯論｜ALeve拎A難過 DSE5**？ 連登仔：做過past paper就明

不論是ALevel還是 DSE，相信當每一位曾經歷過這兩個考試的人，一聽到或看到這幾個英文字，都會不禁倒抽一口涼氣。一幕又一幕的辛酸史，通通重新浮現在眼前，每一點一滴都夾雜住血和淚。最近就有連登仔開post引戰，大家都激辯究竟A Level拎Ａ難，抑或DSE 拎5**更難，雙方都各有理據。



近日，有網民於連登討論區開帖文表示，他的姐姐在以前在A Level 中考取2A1B1D的成績，並說若果在ALevel 中考獲A的話在DSE 一定能考獲5**，那名網民不甘他的姐姐如此「寸」嘴， 因而向廣大網民發問他姐姐所說的是否真確。

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帖文一出，隨即引起網民就著究竟DSE 和ALevel哪個考試較為困難而熱論，有網民表示ALevel 的試題比大學Year1 的考試更為困難，於學術上A Level比DSE較困難得多，「尤其做過數理科啲pp（past paper）就知」。但亦有曾考過AL 亦考過DSE 的網民指出若數理科學科目，例如數學、物理、化學等，ALevel必定比DSE 較為深，但於DSE中的語文科目拿5**則相對上比在ALevel中拿A 較難。

《開罐》嘗試查看雅斯國際英語水平測試(IETLS)與DSE 還有ALevel對照的分數，發現IELTS的分數計算，若然於ALevel中考獲A的成績，對應IETLS的話則有7.41-8.30的分數。若然以DSE計算，在DSE中考獲5**的話，在IETLS中則有7.51-7.77的分數。從分數可見，ALevel的滿分分數以IELTS 計算的話，的確比5**的滿分分數高。但ALevel 考獲A的門檻則比DSE低。

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圖片自香港考試及評核局

圖片自香港考試及評核局

但其實隨著教學課程內容、考試內容、要求、模式等一年年的轉變，往年的ALevel 和現在的DSE都已大不相同，雙方連所需學習的年份亦有所不同，其實好難作比較，大家又怎樣看呢?

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