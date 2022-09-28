林奕匡、衞詩10.30參與自由爵士音樂節　西九推單日門票$580追星

【自由爵士音樂節／西九文化區／林奕匡／衞詩】西九文化區10月26日起將一連5日舉辦「自由爵士音樂節」，其中在竹翠公園《Jazzscapes》演出陣容有新公布，林奕匡、和衞詩以及香港爵士結他大師包以正（Eugene Pao）都會出席10月30日的演出！



「自由爵士音樂節」今年已經是第四屆，於10月26日至30 日（星期三至日）舉行，將有逾超過50場演出，屬歷屆以來最大規模，而在10月29日至30日更首度擴展至位於香港故宮文化博物館旁的戶外場地竹翠公園表演。

該兩日在竹翠公園舉行的《Jazzscapes》有多位歌手助陣，其中３０日有朱肇階（Daniel Chu）與歌手衛詩（Jill Vidal）同場較勁、林奕匡跟九人funk 樂隊Good Funk Shui更一起 Jam歌，將大家的作品改頭換面。還有爵士結他大師包以正（Eugene Pao），聯同多位本地爵士好手送上一系列爵士樂曲。今次舞台特設單日票及兩日票，一日票$580，兩日票則$1,000不設劃位，有興趣的朋友可登入官網購票。

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西九文化區搖身一變！週末市集及工作坊

而音樂節期間，大草坪上更會有免費入場市集、電影放映和各種親子及文化活動，到時亦會多項世界音樂、合唱團、爵士大樂隊、放克（Funk）等演出，讓不同年齡的人都可以盡情投入，假日和朋友前往感受一下音樂氣息，也是不錯選擇！

（圖片來源：西九文化區）

西九文化區音樂節門票概覽

西九文化區音樂節【1】自由爵士音樂節：Looppool – Game of Life

時間：2022年10月26日（星期三）晚上8時



西九文化區音樂節【2】自由爵士音樂節：時間迴響──羅尚正、崔展鴻

時間：2022年10月28日（星期五）晚上8時

時間：2022年10月29日（星期六）下午2時30分



西九文化區音樂節【3】即興實驗室

時間：2022年10月28日（星期五）晚上8時30分

時間：2022年10月29日（星期六）下午3時、下午5時30分

時間：2022年10月30日（星期日）下午2時、晚上6時30分



西九文化區音樂節【4】自由爵士音樂節：Jazzscapes

時間：2022年10月29及30日（星期六及日）下午3時30分至晚上10時30分



西九文化區音樂節【5】自由爵士音樂節：Amazing爵士星球

時間：2022年10月30日（星期日）中午12時、下午2時30分、下午5時



*全日制學生、六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及其陪同者及綜合社會保障援助受惠人士可享九折優惠。



西九文化區音樂節詳情

地點：九龍西九文化區藝術公園自由空間

官方網站：https://www.westkowloon.hk/tc/jazzfest