旅行注意！6大海外旅遊必備信用卡　年薪無限制/可享用機場貴賓室

香港開始實行0+3，而日本、韓國、泰國等國家都陸續開放入境限制和自由行，大家終於可以出國盡情食、玩、買!但有時出國帶著太多現金都會不太方便，分分鐘更會成為賊人的目標，所以一張能讓你在國外消費暢通無阻，不用手續費，仲有現金回贈的信用卡，大家都應該「必備」!為了讓大家在出國玩的同時又能慳錢，《開罐》一共整合了6張海外旅遊必備的信用卡，準備去旅行的你就一定要睇下啦!



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政府放寬入境限制變為0+3，入境旅客只需要進行三日自主隔離，期間更可以自由上班上學。入境限制一放寬，相信大家都即刻計劃好幾時出發，預備好晒一大堆彈藥，誓要將這闊別三年的旅行感覺補晒返嚟!其實出國要帶那麼多現金，有時都幾不安全和方便，一時怕自己會整不見，一時又怕會被人搶走，尤其是現在各國的經濟都還不太景氣，治安不穩定，更且各地區疫情亦尚未停止，使用現金不但會增加感染風險，甚至會惹來危險。

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《開罐》為大家整合了6大海外旅遊必備的信用卡，在出國洗錢的同時可以賺錢同慳錢，只需一張信用卡便能滿足你所有的需求，讓大家「一卡走天涯」。看完就立即申請啦!

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6大海外旅遊必備的信用卡

1. 安信EarnMore 銀聯卡

申請要求:年薪$150,000，年費$800

優惠特點:海外簽帳2%回贈，手續費0%，不設簽帳要求和回贈上限

迎新獎賞:成功申請享有100現金回贈，批卡再送$300現金回贈

大學生專享優惠:免首5年年費，新卡簽賬滿HK$2,000能獲$200現金回贈

2. 安信WeWa銀聯鑽石卡

申請要求:年薪$150,000，年費$800

旅遊優惠特點:海外簽帳4%回贈，手續費0%，兩個月簽帳滿$12,000可享用LoungeKey大中華貴賓室3次，優惠價HK$250/次享用名貴轎車機場接送

迎新獎賞:免首兩年年費，成功申請享有100現金回贈，2022年12月31日前批卡再送$300現金回贈

大學生專享:免首5年年費，新卡簽賬滿HK$2,000能獲$200現金回贈

3.Citi Rewards銀聯信用卡

申請要求:年薪$120,000，年費$1800年薪

旅遊優惠特點:海外簽帳3.7%回贈，手續費0%，兩個月簽帳滿$12,000可享用LoungeKey大中華貴賓室3次和簽帳購買機票、酒店或支付旅行團費或海外簽賬滿HK$2,000可享最多6天之免費旅遊綜合保險，名貴轎車機場接送禮遇

迎新獎賞:首年免年費，2022年10月31日前簽帳HK$300送AirPods Pro(第2代)

4.中銀i-card雙幣鑽石卡（虛擬卡）

申請要求:年薪:HK$150,000，永久免年費

旅遊優惠特點:海外簽帳0.4%回贈，手續費0%，免兌換飛行里數手續費，兩個月簽帳滿$12,000可享用LoungeKey大中華貴賓室3次，手機申請即用

迎新獎賞:手機簽賬享10%現金回贈 或 HK$500現金回贈

5.AEON 銀聯信用卡

申請要求:無年薪要求，年費全免

旅遊優惠特點:海外簽帳0.4%回贈，手續費0%

迎新獎賞:於發卡後首60天內憑卡簽賬消費或免息分期，可享5％迎新回贈，最高達HK$500和經AEON網站申請信用卡，發卡後於60天内進行最少一則交易，便可獲額外HK$100簽賬回贈

6.東亞銀行銀聯雙幣鑽石信用卡

申請要求:年薪:HK$120,000，年費:HK$1,800

旅遊優惠特點:豁免手續費，現金提款遍佈全球，兩個月簽帳滿$12,000可享用LoungeKey大中華貴賓室3次，免費wifi租用服務，免費全球旅遊保險

迎新獎賞:首年免年費和 於發卡日起兩個月內以合資格手機付款簽賬可享額外5%現金回贈，其他零售簽賬可享額外2%回贈，最高回贈金額為HK$1,500

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還有不夠一星期，日本就開關啦！先前宣布10月11日開放自由行，不少港人都開始計劃行程，整裝待發。不知大家有沒有發現其實日文中經常夾雜著不少漢字呢？雖然大家都會嘗試根據中文字面意思去理解，但其實有很多日文漢字都不能用直譯！