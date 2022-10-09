日本開關｜20個日文漢字直譯搲爆頭　切符=車票、「春雨」其實是…

還有不夠一星期，日本就開關啦！先前宣布10月11日開放自由行，不少港人都開始計劃行程，整裝待發。不知大家有沒有發現其實日文中經常夾雜著不少漢字呢？雖然大家都會嘗試根據中文字面意思去理解，但其實有很多日文漢字都不能用直譯！



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在日本旅遊時，不論是在乘車或是逛街，我們都不難看見漢字。作為中文的使用者，很多時候我們都可猜到大概意思，但其實很多日文中的漢字與我們本身所理解的意思「差十萬八千里」。理解錯分分鐘會搞出不少笑話！《開罐》就為整理了當中20個與中文意思差很遠的日本漢字，讓大家在「返鄉下」前能夠先預習，到時候就不會被人笑啦！

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不能直譯的20個日文漢字

1.無料=免費

無料並不是話人「冇料」，而是免費的意思。

2.割引=減價

「割引」、「值下」、「值引」都有減價的意思。

3.処分=清貨

「処分」，看似中文字的處分，但這並不是代表懲罰，而是清貨！

4.手数料=附加費

意思即是手續費。還有「別料金」都有類近意思，指額外費用和附加費，大家購物時要留意喔！

5.德用=經濟裝

大多會出現於食品包裝上，意思是「經濟又實惠」，大件夾抵買的意思。

6.人参=紅蘿蔔

大家可能看到「人参」會以爲是韓國的高麗參，其實「人参」於日文中是指紅蘿蔔。

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7.御結=飯團

「御結」這兩個字相信大家都見過，只是沒有深究它代表甚麽。其實御結的意思是指「飯團」！

8.湯=熱水

「湯」並不是我們所想的湯水的意思。在日文裡，湯的意思是指「熱水」。

9.春雨=粉絲

春天的雨水？其實「春雨」在日文當中是解「粉絲」的意思，個名有少少浪漫呢！

10.注文=點菜

並不是解解釋、註釋喔！注文是指點菜，日文讀音是「chu mon」，與中文讀法差不多。

11.切符=車票

「切符」是指車票的意思，因舊時搭車需要剪票，因此才會有「切」這個字眼。

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12.片道=單程

「片」在日文裡並不是量詞，而是解作「單」；「片道」就是單程的意思。

13.運転見合=暫停行駛

「運転見合」即是列車暫停行駛，若只有「運転」則表示列車正運行。

14.改札=車票閘口

日文「改」有檢查和確認的意思，「札」則指車票，所以「改札」是指檢查車票的閘口。

15.行先=目的地

日文的「行先」並不是叫你走先，而是指「目的地」。

16.風呂=浴缸、浴室

「風呂」可解作浴缸、浴室或浴場。大家若去浸溫泉可能會看到「露天風呂」，意思即是露天浴場。

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17.貸切=包場

「貸切」這個字看上去好像是叫人貸款，其實是解「包場」和「私人」的意思。在溫泉旅館看到寫著「貸切」，就代表已有客人包場，不能進去啦！

18.素泊=只包住宿

選擇酒店住宿時，如果看到「素泊」這個字眼，即代表酒店不附送餐點，只包住宿，膳食需要自行安排。

19.日帰=即日來回

「帰」在日文裡是解「回來」，日本人講「日帰」則有即日來回的意思。

20.御手洗=廁所/洗手

「御手洗」本是解洗手，後來亦演變成「廁所」的意思。不過若在神社、寺廟中看到這個字就要留意，真的是代表洗手的意思，並非洗手間！

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