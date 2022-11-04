巴西新興「職業小三」請火辣索女勾引自己男伴測忠誠！月薪竟達..

在感情之間最怕對方不忠甚至偷食，但如果可以聘請專人幫你測試伴侶忠不忠誠，你又會不會想試試？巴西最近流行一種全新的職業「忠誠檢查員」，請來索女勾引自己男伴，藉此看看對方的忠誠度，以及值不值得託付終身，竟受到廣大女性歡迎！



YouTube@RICtv

綜合外媒報道，巴西新興工作「忠誠檢查員」在Instagram、TikTok上爆紅，檢查員通常是由年輕貌美、身材火辣的女性。她們收到客戶的委託後，會主動透過社交媒體如IG、WhatsApp私訊客戶的男友、丈夫，然後「假裝不經意的相識」，再將對話內容，以截圖的方式傳送給客戶，好讓她們確認伴侶夠不夠堅定。

👉基層中女成功嫁入豪門 自信教路5招必勝法！網驚：價值觀好痴線

YouTube@RICtv

YouTube@RICtv

當地媒體訪問了一位22歲的「職業小三」妮蔻莉（Nicolly），她指這份工作的契機是當時生完小孩又沒有工作，但剛好遇上了客戶透過IG聯絡她，稱自己丈夫經常偷食，加上Nicolly是她丈夫喜歡的類型，所以想請女子幫忙「勾引」她丈夫，測試忠誠度。

👉中國瘋傳追港女4大攻略 大讚港女世一！這一大優點贏盡內地女生

YouTube@RICtv

後來Nicolly假裝誤傳訊息給她丈夫，對方不但沒有回絕更熱情回覆，甚至邀約她見面，於是她將對話內容傳給客戶，換來了豐厚的報酬。她將經歷分享至TikTok，更吸引了更多女性請她做同樣的事，她也從這時正式開始發展「職業小三」的事業。服務每次收費介乎20至150雷亞爾（約港幣$30至$230），月薪可達到4,000-5,000雷亞爾（約港幣$6,100至$7,700）。以2022 CEIC經濟指標數據顯示，巴西人均月入$533美元（約$4,200港幣），相較之下收入算相當不錯。

👉巴士迷思｜為何補眠會自然醒？拆解4大科學原因+網民盤點秒醒熱點

《心靈的聲音》劇照

另一名「忠誠檢查員」史蒂芬妮（Stefani Lara）表示，她測試的男性之中，平均10位中只得4位會通過測試，換言之超過一半的男士會作出不忠誠行為。直言客戶聘請她們，「其實只為找到足夠證據分手」。不過這份工作也讓她承受著風險，她表示有次測試時，客戶不小心被男友發現手機短訊，驚覺自己被設局，揚言將會報復她，幸好情侶最後和好，男子才放棄報復的念頭。

👉香港情侶移英開餐廳追夢 爆喊呻生意難做！網民狠批:食物差過狗食

【圖輯】點圖放大瀏覽 巴西新興「職業小三」請火辣索女勾引自己男人測忠誠！👇👇👇