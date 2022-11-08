圍棋手初次不敵手下敗將　崩潰自摑對方食蕉贈慶　網揭自虐一原因

一名全國第二的圍棋選手，懷疑因接受不了輸給過往的手下敗將，以及未來兩年要暫時退出職業棋手生涯而崩潰，在比賽上壓力大得痛哭及掌摑自己，旁人直呼心痛，對手卻在旁悠閒地吃東西...



卞相壹崩潰地自賞幾巴掌（比賽截圖）

南韓圍棋選手卞相壹是九段棋士，1997年出生的他現時全國排名第二，近日對決26歲女棋手崔精。兩人都是韓國圍棋界新一代實力選手，但今次男方竟然連番失誤，對手更悠閒地邊吃香蕉邊捉棋接招！

過往5次卞相壹都是大勝崔精，從未落敗，賽前拍照及比賽初期兩人表現輕鬆，直至中段崔精以實力壓制，逼得卞相壹要思考很久才決定下一步。等待的時候崔精更一邊吃香蕉，一邊放空，未知是否逼得卞相壹壓力更大，他見狀更暫時離場休息。

等待的時候崔精更一邊吃香蕉，一邊放空（比賽截圖）

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直到後段卞相壹可能心知無法挽回劣勢，不時抹眼淚、苦惱地抱頭，甚至自賞幾巴掌，賽事旁述見到這情形都不禁很心痛，簡直是「隔住個Mon」都感受到他的懊惱。全程約5小時的比賽中，大部份時間卞相壹的情緒都不太穩定。

👇點撃圖片看比賽情形👇

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雖然只是輸了一場棋，不過對卞相壹的影響卻可能很大，韓國網民分析因他即將入伍，兩年兵役時間都要先放下圍棋，成為國家第二之際卻輸給實力差於自己的對手，除了影響積分，之後亦要花更多時間才能追回、甚至超越現時的排名，所以才會精神崩潰。