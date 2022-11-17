盧吉道客貨車困24小時路政拆欄解圍 撞毁政府呢樣公物賠得最甘！

山頂一架客貨車昨日（16日）下午2時起被困於盧吉道禁區窄路，通宵未能解圍，行山人士需側身在車旁經過，最終路政署人員要到場協助拆欄解困。其實交通意外中不時會涉及公路設施被撞毁，最後究竟是否要向政府部門賠錢？根據交通條例，交通意外中的涉事車主是需要向提供相關設施的政府部門作出賠償，而且每樣公物都有不同「賠償價」，所以各位駕駛人士要小心了！



黃偉民攝

事發於昨日（16日）下午2時54分，一輛客貨車疑因司機不諳山頂道路，跟GPS導航誤入只准持許可證車輛才能駛進的盧吉道，結果被困於狹窄彎位。根據現場情況所見，該被果車輛左邊車頭泵把損毀、右邊後座乘客位玻璃爆裂，司機報警求助，惟仍通宵留於山頂未能脫困。至客貨車被困山頂直到今日（17日）下午以後退方式才成功調頭。

據了解車輛受困期間有路政署人員到場協助拆欄，幫助客貨車解圍，而路政署會向相關人士收取拆欄費用。其實交通意外如牽涉到公家或私家財物，司機同樣需要賠償，而且每樣公物的貼償價也不同，少至幾百多則近10萬也有。根據運輸署守則，如當事人未有在最後限期前賠償，署方會將個案轉交律政司跟進，或透過法律程序追討。

👇👇👇政府公物賠償資料👇👇👇

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政府公物賠償列表

欄杆 每米 400元

路牌 約500元

安全島燈箱 約1,000元

消防水龍頭 約8,000至9,000元

防撞欄、風琴式防撞欄 約90,000元

停車收費錶、錶杆 約310至1,400元

紅綠燈、電燈柱 約15,000元



資料來源：政府部門 （最終賠償金額以各部門更新為準)