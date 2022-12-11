牙齦流血是警號！醫揭口腔患一病致陽痿　30歲以下發生機率最高！

大家常常以為性功能有障礙，很肯定是生殖器出現問題，其實並不一定！性功能障礙很有是跟你的口腔清潔有關!近日台灣泌尿科醫師程威銘於YouTube頻道上分享，原來口腔的清潔和細菌與性功能有大大的關聯，若大家口腔有一病產生性功能障礙的機會更會增加至少3倍！



Youtube頻道「程威銘醫師Dr.Dkk」

台灣泌尿科醫師程威銘常常在個人YouTube頻道「程威銘醫師Dr.Dkk」上分享不同有關性愛的冷知識，而近日他以「口腔清潔與陽痿竟然有關聯」為題分享道原來若男生們口腔患有慢性牙周病的話，很有可能會產生「性功能障礙」！他指出根據研究顯示慢性牙周病不只是有關牙齒牙齦健康的問題，而是跟全身多種疾病都有關，例如:糖尿病、心臟病、失智、甚至是呼吸困難都有關。

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至於性功能，他表示根據一篇來自土耳其的研究顯示，慢性牙周病的患者跟牙齒健康的人相比，產生性功能障礙的機率會高出「3.29倍」。而根據台灣的健保資料庫也有顯示，慢性牙周病和性功能障礙有著「高度｣的相關性，而他指出會有這些相關性，很有可能是因為慢性牙周病患者嘴巴裡面的特別細菌，會進到血液裡面去，對血管造成一些「毒性」，或很有可能細菌本身會分泌一些毒性，進到我們的身體。

除此之外，他表示牙周病患者嘴巴長處與慢性發炎的狀態，發炎狀況很有可能會「蔓延全身」，導致全身血管內皮處在一個發炎的狀態，令氧化壓力大大增加，從而讓你容易產生性功能障礙。醫師也指出根據土耳其的研究顯示，治療牙周病的確能夠有助改善性功能障礙的狀況。研究指，在患者治療牙周病三個月後，勃起功能就有顯著提升，而台灣健保庫也顯示，慢性牙周病患者接受拔牙治療後，產生性功能障礙的機會也顯著的減少。

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不過醫生也提醒，在少於30歲跟高於70歲的人中就要更加注意，資料顯示這些歲數的群組慢性牙周病跟性功能障礙的相關性比起一般歲數更加強烈，而大多治療方案都只針對中年人和老年人才有用，年輕人大概就沒有辦法以上述方法治療。醫生也表示維持良好的口腔健康，不但能幫助進食或讓你性功能的到維護，口腔清潔更讓你不會有口臭和牙齦不會流血，在性行為時大大減低患性病的風險，令你也能更加「性福」。

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