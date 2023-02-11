渣打馬拉松2023｜3小時跑畢全馬有一萬！必學20句激將法打氣標語

渣打香港馬拉松2023（第25屆渣打香港馬拉松）在2月12日（星期日）舉行，各位自問「稱職」的朋友，想到如何為參加渣馬的老友打氣了嗎？ 除了老土的說聲「加油」外，不妨參考一下以下20句爆笑馬拉松打氣標語。



渣馬大會向來有個特別傳統，就是向3小時內完成全馬的男跑手、以及3小時30分內完成全馬的女跑手發放1000元特別獎金，並只限香港永久居民領取。今屆適逢是渣馬25周年，大會宣布加馬，Sub 3男跑手(3小時內完成全馬的男跑手)、Sub 330女跑手(3小時30分內完成全馬的女跑手)可獲發1萬港元獎金，金額為往年10倍。每年都會出現的「忽然跑手」當然未必可以跑到此成績，但朋友們都不妨拉奇特標語，為身邊朋友打打氣。

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喜歡跑步的不止是你和我，其實過去有不少狗狗都誤打誤撞地參加了馬拉松比賽，並在比賽佔一席位，從此聲名大噪。以下5隻最出奇的馬拉松「選手」，其中一位還令比賽從此改名！

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