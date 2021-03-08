撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-08 07:00

香港春天天氣潮濕，加上時常落雨，濕度高達90%或以上也是常事。大家晾衣物時有沒有發現衣物經常都晾不乾？衫褲衣物經常有一股霉味？潮濕天晾衣物要講技巧及方法，才能使衣物完全乾透又沒有異味。《Opener 開罐》整理專家教8大衣物防霉、速乾方法，哪個時段晾衣物最有效殺菌消毒？晾衣物應該選擇家中哪個位置？

春天潮濕多雨，衣物經常有一股異味、難以乾透，原來晾衫都有技巧及貼士。（anniespratt@Unsplash）

平時在家晾衣物都是隨便放，只要將衫褲晾乾便可，毫不講究。不過大家都知潮濕天衣服較難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服散發一股噏味？要去除異味就要參考以下兩位專家的做法。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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初春天氣潮濕多雨，加上氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭的機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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同場加映：潮濕天洗面後做多一步即抗敏保濕

春天潮濕肌膚也需要保濕？天氣潮濕的春天，大家要更著重皮膚保濕，因為春天氣溫時冷時暖，肌膚容易變得脆弱，繼而出現發紅、脫皮，此時保濕工作一定要做得仔細。不過秋冬季滋潤型的護膚品太過厚重，春季應該轉用清爽型的護膚品。敷面膜就可以保濕？

台灣網紅兼化學博士Ivan指面膜可以敷，不過要精明地使用才有效果，不能敷得太耐，特別是敏感肌膚應該避免敷一款面膜。

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