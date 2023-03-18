深圳地鐵遊｜法式復古/工業風藍白咖啡店　推介6間超美打卡Café

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！今日就為大家介紹６間深圳地鐵沿線的打卡Café，工業風、復古法式裝修，還有恍如電影場景一般的超美室外Cafe，一起來看看吧！



（小紅書 截圖）

香港也有不少打卡Cafe，但社交平台上大家都是去那幾間，想突圍而出就必須發掘新地點。既然如此不妨試試北上到內地探險，豐富一下你的相機圖庫和Instagram排版！

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【1】Double Shock Coffee 雙咖啡

雙咖啡2019年在廣州創立，深圳這家分店走復古風格。店門前一個「雙」字以中式木製鏤空設計，但店內卻是復古的簡約法式設計。沿用啡啡綠綠的自然色系，陶瓷的杯碟盛著精美的甜點及特調咖啡，打卡一流！

地址：八卦二路八卦嶺工業區543棟B座

交通：深圳地鐵7號線「八卦嶺」B出口

價錢：¥20-47（平均¥29/人）

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【2】Seesaw Coffee

這家人氣網紅Café位於萬象天地非常容易找，在上海、北京及杭州等城市亦都有分店。落地玻璃設計令店內感覺非常開揚，店內設計簡約、擺放了不少綠色植物及花朵，配合外面透進來的自然光，充滿春天的氣息。

地址：深圳市南山區深南大道華潤置地大廈B座1層

交通：深圳地鐵1號線「高新園」站A出口

價錢：¥28-58（平均¥39/人）

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【3】LA LA LAND

不用遠飛美國一樣能看到像洛杉磯一般的景色！LA LA LAND的天台戶外座位很有氛圍，擺放著懶人沙發，腳下鋪著碎石，配上周邊的仙人掌和霓虹燈牌讓你恍如身處美國LA郊區。眼前還有無敵海景，特別是黃昏時分還能看到「鹹蛋黃」為環境染上一層橘色濾鏡，氣氛一流！

地址：望海路61號-2南海玫瑰花園二期A棟商舖401室

交通：深圳地鐵2號線「東角頭」站A出口

價錢：¥36-999 （平均¥97/人）

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【4】Something For（科技園工廠店）

這家特色Café是由一家廠房改造而成，貫徹工業風設計，寶藍色的鐵樓梯、頭頂是鐵皮屋頂。室內的石屎牆上甚至還貼著「安全生產質量第一」的標語。室外門前種著幾棵大樹，配上白藍色的廠房外觀非常好看。

地址：深圳市南山區科慧路2號1棟

交通：深圳地鐵1號線「深大」站A4出口

價錢：¥15-48 （平均¥43/人）

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【5】A thing 阿叮咖啡店

阿叮咖啡店是由兩位韓國老闆開的咖啡店，主打純手工製的曲奇，以及特色咖啡、拿鐵。店內座位不多，不過室外亦有數張桌子。裡面使用簡潔的木系設計，還有一塊全身鏡。而店舖外觀全白，鮮紅色的大門非常顯眼。簡直就是為打卡而設。

地址：深圳市福田區沙頭街道泰然科技園206棟西座一層（蒼松大廈對面）

交通：深圳地鐵7/9號線「車公廟」站F出口

價錢：¥16-48（平均¥40/人）

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【6】store by .jpg

store by .jpg店名呼之欲出，就是一家打卡Café！建築使用旋轉式雙層小樓設計，紅磚牆內嵌黑色意式咖啡櫃台，很有質感。上層的頂樓能觀望周邊工廠景色，而下層店內則有純白色的牆壁配上黑色大理石地板。讓你時間可以感受到兩種截然不同的風格。

地址：深圳市南山區香山東街19號O·Power文化藝術中心5-1號

交通：深圳市地鐵2號線「華僑城北」站B出口

價錢：¥18-210 （平均¥31/人）

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*資料及價錢只供參考，一切以官方公佈為準。

