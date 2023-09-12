張國榮67歲冥壽｜你未必知哥哥12個小故事　英文名原不是叫Leslie

9月12日是哥哥哥張國榮的㝠壽。哥哥離世時，不少95後、00後還很年少，甚至未出世，他的事跡都是略為認識，《開罐》為大家整合了這位巨星一些鮮為人知的秘聞，希望年輕一代對哥哥多點了解。



哥哥一生摯愛唐唐在IG PO出昔日跟張國榮的合照。（IG@DHTTONG）

張國榮當年紅遍亞洲，2010年更被美國CNN選為「史上最偉大的25位亞洲演員」之一。其實除了事業有成，哥哥也有不少鮮為人知的秘聞，新一代可以從中更了解這個「說話在善良的温度」的巨星。

👇👇👇後生仔不知道哥哥張國榮的12個秘聞👇👇👇

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【1】原本英文名叫Bobby

張國榮叫「Leslie」，是源於喜歡電影《亂世佳人》的英國演員Leslie Howard，他曾在1989年告別演唱會上說過：「我小時候其實叫做「Bobby」，但是我又好怕被人誤會我是另一種動物，所以就改了一個稍微sexy一點的名字。」

【2】曾讀過三間中學

哥哥在銅鑼灣佛教黃鳳翎中學就讀中一，後來轉到跑馬地玫瑰崗學校重讀中一直至中三畢業，及後前往英國升學，考入英國列斯大學攻讀紡織系，至大學一年級時因父親中風回港，在威靈頓英文中學（高街分校）插班入讀中五重修中文。

【3】英語能力比老師還好

張國榮在聖璐琦書院（小學部）就讀，曾經獲得兩屆英詩朗誦冠軍，並可流利的朗誦莎士比亞原文，中學時已被家人送往英國讀書，英國高級程度會考英語科取得A級成績，後回港重讀中學時，校長讚他英文比得上老師。

【4】自爆十三歲破處

哥哥曾接受《今夜不設防》訪問時大爆，自己的破處年齡是13歲，但沒有透露更多細節。

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【5】莫文蔚媽媽是伯樂

1977年張國榮參加麗的舉辦的“第一屆亞洲音樂歌唱大賽”奪得第二名，莫文蔚的媽媽莫何敏儀正是該屆評判。當時擔任總經理黃錫照特別助理的莫媽媽第一眼就覺得他帥氣又唱得，所以試音時給他高分數，最後順利入圍。

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【６】一生代言過4個品牌

哥哥曾是4個品牌的代言，分別是快餐店大家樂、Konica彩色菲林、百事可樂，以及韓國「TO YOU朱古力」。其中哥哥在大家樂廣告中出現短短5秒鐘，只說了句「為您做足一百分」，結果為大家樂的slogan，而哥哥更是百事可樂亞洲區首位代言人。

【７】韓國朱古力因他爆紅

韓國的「TO YOU朱古力」本沒甚名氣，至張國榮1989年代言後，一年內銷售額激增達300%，瞬即成為韓國朱古力品牌銷量第一。有韓國大學生更曾研究，詢問當年消費者們對「TO YOU巧克力」的印象，大部份人答「Leslie Cheung」，可見哥哥當年對消費者影響有多深。

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【8】為幫張衞健「認」對方是表弟

大帥哥張衞健初出道時曾被指為張國榮表弟，但事隔多年後哥哥澄清，二人並非表兄弟。哥哥其實與張衛健認識多年，因對方家境清貧，需要肩負生活重擔，於是介紹他到一些餐廳唱歌，還認作表弟，好讓別人多加照顧。

【9】公開認是雙性戀

哥哥早年曾跟女星倪詩蓓、毛舜筠拍拖，及後公開跟唐唐（唐鶴德）關係，而2001年於《時代週刊》亞洲版訪談中，哥哥曾表示自己是雙性戀較恰當。

【10】曾跟歌迷許下「咖啡」承諾

張國榮在告別演唱會(1989年)上曾表示，他將來會開一家咖啡店，「榮迷」們憑藉告別演唱會的票尾免費換取一杯咖啡。1996年終於成為現實，張國榮跟皇后飯店東主於德義合股於1996年在香港銅鑼灣勿地臣街開設的一間咖啡店「為你鍾情」。

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【11】曾為被家暴演員發聲

根據《人民網》報道，演員白鈺指當年《霸王別姬》劇組曾給張國榮找了一位替身李小姐，她的丈夫是京劇同行。不過她丈夫的脾氣很暴躁，經常動手打她。

張國榮發現了對方傷勢。有次拍一幕重場戲，陳凱歌喊道「準備開始」，哥哥卻說導演先停一下，哥哥把替身演員李小姐叫過來。

他讓李小姐把胳膊伸出來，大家看到上面傷痕累累。張國榮對全場說：「任何人都不能這麼打女人，無論他是誰，都不能這麼殘忍地傷害一個人的肉體。」舉動令所有工作人員震驚。

【12】低調探訪末期癌症歌迷

有市民曾在facebook重貼，2009年聯合醫院《一起走過35年》紀念書刊的一文，引述在1988年哥哥曾低調探訪一名19歲末期骨癌男歌迷，並答應每日致電打氣，只要求醫院保密，別通知傳媒。及後該歌迷離世，哥哥也有送花圈致哀。

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