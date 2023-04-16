港女玩交友App講明唔會AA制　列9大擇偶條件被嘲：似寄生蟲搵宿主

現代人利用交友App認識朋友甚至伴侶是一件很平常的事，不少人都會利用交友App將自己的特點向他人展示，同時亦會透過一些App內的功能找到適合自己的對象。近日就有網民於網上交友平台「Heymandi - 匿名交友」中發現一名相當高要求的女生，並將她的擇偶條件發佈至討論區，引起網民熱議。



《她的私生活》劇照

日前有網民於討論區分享了他在交友App中配對到的一名女生，該名女生聲稱自己27歲，並羅列了九大擇偶條件：另一半星座最好是巨蟹或天蠍、痴身、合眼緣、啱傾、搞笑、多野講、幽默、不談政治以及沒有不良嗜好。他與該名女生配對後，對方更進一步提到，她「Prefer另一半比晒出街拍拖食飯嘅洗費」，自己不是「食貴嘢」，只會食「正常餐廳」，「大時大節或者慶祝嗰Ｄ先會想特別啲」。

雖然對方強調想買的東西會自己付費買，似暗示不會亂花對方的錢。但樓主指當他看到該名女生如此「荒謬」後便直接離開聊天室，並不禁問到「到底呢條女諗緊咩？」

(連登討論區截圖)

(連登討論區截圖)

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有網民笑言這是「寄生蟲在找宿主」、「信星座就知咩事」、「見工都無佢咁高要求」，更有網民一針見血「又合眼緣又搞笑又多嘢講又幽默仲使乜用Apps識朋友」，建議該名女生拜月老可能更實際。

(My盛Lady劇照)

亦有少部分網民認為，先不論該名女生的要求是否合理，但在交友App這種自由市場下，「明買明賣」並沒有問題，「佢唔想AA啫，佢都有講明呀，冇晒大家時間，又冇呃你。咁你咪講明一定要搵AA囉」。有網民表示同意，若覺得不適合，無視即可，無需刻意將別人放上討論區。

（My盛Lady 劇照)

然而，最引起網民熱烈討論的反而是「不談政治」，網民一致認為交友app中不談政治的都不是正常人，談政治不見得特別高尚，但特別講明不談政治的肯定是港豬：「唔講政治，你明啦，價值觀嘅野，幾靚身材幾好收入幾高都補唔到。」

這個年代，交友Apps越來越普及之下，要在人海中脫穎而出，其實也真的需要一些技巧。有香港交友應用程式平台發表大數據分析，歸納出10招出pool必勝術，大家想出pool就記住學野啦。