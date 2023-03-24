政府工最遲4月初截止!10份政府筍工月薪20-50K　有份DSE畢業20K起

今日(２４日)政府不同部門包括康文署、教育局、民政署、通訊辧等釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中最吸引的職位是康文署的三級康樂助理員，只需DSE學歷和兩年經驗已合格申請，更是公務員約人工由$20,540起，超級筍！



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【康樂及文化事務署—三級康樂助理員】

截止日期 :06/04/2023 23:59:00

薪酬:總薪級表第7點(每月20,540元)至總薪級表第11點(每月26,185元)

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後具兩年工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(註3)或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a) 樹藝、植物培植、植物護理、動物料理、鳥舍保養和環境美化；

(b) 體育館、公園、遊樂場、路旁園地、大球場、運動場、泳灘和泳池的維修保養；

(c) 拯溺和急救服務；以及

(d) 協助舉辦康樂及體育活動。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F. 340 [(3/2013 修訂版)])以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面須清楚註明「申請三級康樂助理員職位」。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須於截止日期或之前連同填妥的申請書提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須把所需的証明文件副本郵寄至有關聯絡地址，並在信封及各証明文件副本上註明姓名及網上申請編號。

【教育局—行政助理】

薪酬:月薪25,490 元

截止日期 06/04/2023 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 在取得有關學位後具備至少1年行政工作經驗者優先；

(d) 具備於政府決策局/部門或教育機構相關工作經驗者優先；

(e) 具備優良的中、英文寫作及口語能力；以及

(f) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a) 協助研究和整理資料以優化校本管理網站及編制校本管理教材，包括電子學習平台、培訓短片等；協助籌備為法團校董會校董及辦學團體而設的培訓活動；

(b) 為會議、研討會及專業發展課程提供行政及後勤支援；

(c) 協助處理其他行政及辦公室日常工作，包括編製各類報表及報告；

(d) 處理學校、教師及公眾的查詢；以及

(e) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期至2023年9月12日。

申請方法

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)]送達香港添馬添美道2號政府總部東翼5樓 教育局學校行政分部校本管理組。

【社會福利署—合約行政助理】

薪酬:月薪港幣26,635元

截止日期:30/03/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得學位後，具備最少一年全職工作經驗；以及

(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績[見註]

職責:

(a) 一般行政及管理工作，例如：資源管理、系統及檔案管理、委員會工作、蒐集和分析統計資料、報告書匯編等;

(b) 協助執行項目計劃，例如：籌備項目、處理撥款申請、處理查詢及投訴、進行視察工作等。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期12個月。受聘人在合約屆滿後會否獲得續約聘用，將視乎服務的需要，以及其工作表現和品行是否令人滿意而定。受聘人或須超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄✔

申請表格 [G.F. 340（3/2013修訂版）]連同下述文件送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組，請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

(a) 一份詳列申請人所有全職工作職責說明的履歷; 以及

(b) 一篇不少於二百字以中文或英文書寫的文章，闡述為何有興趣申請合約行政助理一職。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，請隨申請表格夾附有關學術機構所簽發的文憑╱證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制╱兼讀制、在當地院校授課╱遙距授課等)的證明文件副本。申請人如在取得上述學歷前已獲取其他學歷，亦應隨申請表格夾附有關的學歷證明文件副本，以方便進行學歷評審的工作。

【庫務署—合約助理經理】

薪酬:港幣每月29,500元

截止日期 :11/04/2023 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲「第3級」或以上成績[註]，或具同等學歷；

(c) 在取得學位後，具備最少一年行政職務／項目/計劃管理／財政資源管理／顧客服務支援或相關的工作經驗

(d) 良好中英文口語及寫作能力；

(e) 良好電腦應用知識，包括微軟Excel、Word及PowerPoint軟件；及

(f) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

職責:

(a) 執行廣泛的行政職責，包括人力資源管理及財政資源管理；

(b) 提供一般行政支援，包括處理辦公室行政、檔案管理、有關辦公地方事宜及後勤支援予會議；

(c) 協助計劃／項目規劃與發展和投訴管理；

(d) 處理公眾諮詢及監督公眾櫃檯/客戶服務；

(e) 督導文書和其他初級人員；及

(f) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期為十二個月。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請人須以通用表格第340號 (3/2013修訂版)提出申請。填妥申請表格後，連同 (i)香港中學文憑考試/香港中學會考成績副本； (ii)修業成績及學歷證書副本；及 (iii)與工作經驗相關的證明文件，須於截止申請日期或之前郵寄（信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期）或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組

【民政事務總署—行政助理(東區民政事務處)】

薪酬:月薪港幣26,650元

截止日期 :31/03/2023 17:00:00

+ 1

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫能力並操流利粵語和英語；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint及中文電腦文書處理；以及

(5) 具行政工作、聯絡或公關經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 協助執行、籌辦、監察和評估社區參與項目和活動，地區小型工程項目，及合約管理事宜；

(2) 就區議會或民政事務處的日常運作提供行政支援；

(3) 為區議會或民政事務處轄下的委員會/工作小組提供支援；

(4) 解答有關大廈管理事宜的查詢及應邀出席業主立案法團會議；

(5) 按需要執行戶外工作；以及

(6) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期約數月至一年；

(2) 受聘人獲續約與否須視乎工作表現及工作需要而定；以及

(3) 受聘人或需要超時工作、不定時工作，及在星期六、日及公眾假期工作。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄／親身 ✔

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學歷的副本，郵寄或親身送交香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓1127室，請在信封面上註明「申請行政助理職位」。

【民政事務總署—節目統籌主任 (北區民政事務處)】

薪酬:港幣每月$41,015元

截止日期 :30/03/2023 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港之大學學位或同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，具有五年籌備大規模全港性或國際性之節目及公關活動的認可工作經驗;

(c) 良好溝通及組織技巧;

(d) 能講及書寫良好中文及英文;及

(e) 具備良好電腦知識包括精通MS Word、Excel、PowerPoint及中文輸入法(如倉頡、速成)。

職責:

(a) 協助策劃地區/跨區計劃及制定宣傳計劃；

(b) 執行地區/跨區活動計劃，包括與各政府部門、非政府機構及相關團體統籌活動事宜；

(c) 協助編製及監察計劃的財政預算；

(d) 協助處理項目撥款申請；及

(e) 按上司指示執行其他職務。

聘用條款:

(a) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定；

(b) 如有需要，或須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作；

(c) 受聘人或須於戶外工作。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

(a) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同詳盡履歷及學歷副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送至新界粉嶺璧峰路3號北區政府合署3樓北區民政事務處。請在信封面註明「申請節目統籌主任職位」。

【通訊事務管理局辦公室—助理電訊督察】

薪酬:總薪級表第13點（每月港幣29,500元）至總薪級表第23點（每月港幣47,820元）

截止日期 :30/03/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有香港一所理工學院／理工大學、香港專業教育學院或科技學院／工業學院頒發的電機工程、電子工程、電子及資訊工程、電子及通訊工程、資訊及通訊科技或電訊工程的文憑或高級證書，或具備同等學歷；或

(ii) 持有海上無線電通訊普通證書；或

(iii) 持有通訊事務管理局發出的一級或二級無線電電子證書，或具備同等學歷；

(b) 於取得有關學歷後具備三年電子工程、電訊、廣播或資訊科技範疇的相關工作經驗；

(c) 認識無線電或有線通訊的理論及實踐、各種無線電／電子儀器，以及電訊技術和服務的發展，並能操作測試儀器；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 處理牌照申請，支援處理有關電訊規管及發牌事宜的查詢和投訴，檢查和協助驗證設備及裝置；

(b) 調查無線電干擾、監察無線電頻譜、進行射頻電磁輻射測量、操作和維修無線電探測儀器，並在船上協助進行無線電和雷達檢驗，以及協助進行無線電操作人員證書考試；

(c) 就執行相關條例協助展開調查、進行突擊搜查／設置路障行動及其他相關執法行動；

(d) 協助有關電訊和廣播傳送計劃、系統和網絡方面的技術評核工作，以及對進／出口產品進行分類；

(e) 為處理、檢視及／或調查屬通訊事務管理局辦公室職權範圍內有關電訊業界的反競爭行為、合併及收購、具誤導性或欺騙性行為及不良營商手法等個案提供行動支援；

(f) 視察樓宇，搜集有關樓宇空間的數據，以便營辦商裝置設備，並解答相關的公眾查詢；

(g) 協助協調掘路工程、在政府用地／場地安裝無線電基站及使用山頂無線電站和其他電訊設施、檢查電訊系統，以及進行流動電話網絡覆蓋調查和調查技術投訴；以及

(h) 根據《電訊條例》調查地下電訊設施被損壞的個案及採取執法行動。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。有關人員在通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格［G.F.340（3/2013修訂版）］連同（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試成績及學歷證明副本；（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本；以及（iii）相關工作經驗的推薦書或工作證明副本，送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組。請在信封面上註明「申請助理電訊督察職位」。

申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2023年4月6日或之前把所需的證明文件副本和補充資料表格送交或郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至recruit-cs@ofca.gov.hk。請在電郵內或信封面、各證明文件副本每一頁及補充資料表格上註明網上申請編號。

【漁農自然護理署—副獸醫科技師】

薪酬:總薪級表第14點（每月30,990元）至總薪級表第24點（每月50,080元）

截止申請日期:全年接受申請直至另行通知

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入職條件:

(a) 持有本地專上學院頒發的醫療化驗科學高級文憑或同等學歷；

(b) 根據《輔助醫療業條例》(第359章)於香港註冊為醫務化驗師，名列於醫務化驗師註冊名冊第II部分內；

(c) 持有香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

１）負責執行與動物疾病診斷、動物健康管理和動物疾病監察相關的實驗室工作；

２）進行與任何先進化驗相關的研究工作；

３）執行與實驗室常規運作相關的行政和品質管理工作；

４）以及監督實驗室的日常運作和培訓初級人員。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【康樂及文化事務署—合約救生員】

月薪港幣20,800元（持有泳池救生章）

月薪港幣21,800元（持有沙灘救生章）

月薪港幣21,840元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（二Ｏ二三年泳季）：

月薪港幣20,500元（泳池）

月薪港幣21,500元（泳灘／水上活動中心）

截止日期 30/03/2023 23:59:00

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入職要求

（一）持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；

（二）持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（四）通過游泳與技能測試；以及

（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責

（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（二）拯救遇溺泳客；

（三）維持秩序；以及

（四）保持場地清潔。

聘用條款

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書的副本，交回香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

【康文署—博物館見習員（文物修復）】

薪酬:每月港幣18,325元(合約期內薪酬不變)

截止申請日期:30/03/2023 23:59:00

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入職條件:

（甲） 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科 [見註(1)]；及

（乙） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 。

職責:

受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受場地管理、文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。

（註：獲取錄者一般須每周工作44小時，或須不定時、在周末及╱或假日工作。）

聘用條款:

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於博物館見習員。

申請手續:

互聯網 X

郵寄／親身✔

申請表格【G.F. 340（3/2013修訂版）】送交九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處，並請在信封面上註明【申請博物館見習員（文物修復）】