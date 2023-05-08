政府工｜最遲5月底截止 ！8份筍工月薪18K起　一份零經驗頂薪 75K

政府各大部門包括懲教署、康文署、地政總署、漁護署等再釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中懲教署招聘助理教育主任，持學位+教育文憑，無需經驗起薪已有約32K，各位職場小薯不妨看看有沒有筍工啱自己。



【懲教署-助理教育主任(經濟)】

月薪：$32,545起

截止日期 : 18/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港頒授的相關科目的學士學位，或具備同等學歷，以及由香港專上教育機構頒授的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑(中學教育)，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用及英文運用兩份語文試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；

(c)操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a)助理教育主任(經濟)主要負責在懲教設施內執行高中及以下班級的教學工作，以及執行與教育相關的行政工作及多樣化的專業職務。

(b )獲取錄的申請人或須任教由懲教署安排的任何科目。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》約束。)

薪酬:總薪級表第15點(每月32,545元)至總薪級表第33點(每月75,620元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同各項相關學歷(例如學位、師資培訓、語文能力水平、綜合招聘考試和教師語文能力評核成績)的證書及成績單副本，以及填妥相關學術資歷及工作經驗的補充資料表格，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請助理教育主任(經濟)職位」。補充資料表格請於懲教署網https://www.csd.gov.hk/images/doc/recruit/recruit_form/SIF.pdf 下載。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2023年5月25日或之前），把指定的補充資料表格及所須證明文件副本送交查詢地址。信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。

【地政總署-技術主任(製圖)】

月薪：$23,295起

截止日期 : 22/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的電腦輔助製圖、數字測圖或地理信息文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，取得「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)擬備彩色地圖、圖則、影像地圖、圖表及其他各類圖則；

(b)收集、編製和處理數據；

(c)保存辦公室記錄和編製生產統計數字；

(d)保存地籍、製圖及相關的數據庫；

(e)參與電腦系統的管理和設計工作；以及

(f)在地圖產品的銷售和推廣方面提供顧客服務。

(註：或須不定時工作，以及調派至其他政府部門工作。)

薪酬:總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第22點(每月港幣45,670元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本寄交以下的聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(工程工作類別)】

月薪：$21,875起

截止日期 : 18/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院電子、電機或機械工程課程文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 維修和保養專業器材；

(b) 協助操作專業系統及裝置；以及

(c) 協助進行博物館展品及天象節目器材的可行性測試、工程研究和製作有關展品及器材。

(註：獲錄用的申請人，須注意下列各點－

(1) 或須接受與本職系職務相關的培訓及不定時工作；以及

(2) 本職系人員須接受職系／部門首長按所屬職責類別及工作類別作出的調派和調職安排。)

薪酬:總薪級表第8點(每月港幣21,875元)至總薪級表第21點(每月港幣43,610元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級技術主任(文化工作)(工程工作類別)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。

【漁農自然護理署-行政助理】

月薪：$34,390

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3 級或以上成績，或具備同等成績；

(c)具備最少三年行政經驗，以在政府部門／公共機構工作的經驗為佳；以及

(d)熟悉電腦軟件應用，包括MS Word(中文和英文)、PowerPoint及Excel。申請人如具備良好的溝通技巧(包括普通話)和人際技巧，會獲優先考慮。

職責

(a)處理一般通訊和查詢；

(b)執行秘書職務，例如整理檔案和撰寫會議記錄；

(c)為招標、租約、宣傳和教育計劃擬備文件，並協助執行相關工作；

(d)協助訂立內部程序，例如值勤／放假記錄的規管、交回評核報告的規管，採購查核等；以及

(e)執行上司指派的其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【漁農自然護理署-檢控主任】

月薪：$45,255

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a)(i) 為法學專業證書課程的畢業生，並擁有最少2年從事法律相關的工作經驗；或

(ii) 持有本地大學所頒發的法學學士學位，或具同等學歷，並擁有最少3年從事法律相關的工作經驗；及

(b)具備良好中文及英文的書寫及口語能力，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級/C級或以上成績，或具備同等學歷。

職責

(a) 處理初級聆訊的法庭程序；

(b) 評估有關本部門所執行法例的檢控案件資料；

(c) 撰寫案情摘要並於聆訊時呈交法庭；

(d) 協助高級農林督察經雜項程序向裁判法院申請充公已檢取的瀕危物種和其他物品；

(e) 協助高級農林督察/政府律師/外判律師處理審訊工作；

(f) 協助高級農林督察準備將會交付法庭審閲的警誡供詞和任何文件證物的翻譯本，以便交由司法機構翻譯核證組核證；

(g) 安排控方證人出席聆訊和出示證物；

(h) 處理控罪書案件的檢控並於有需要時在非辦公時間工作；

(i) 保存和更新案件的記錄和資料，包括已審結及等候聆訊的案件；以及

(j) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【教育統籌委員會及策劃分部-行政助理】

月薪：$25,490

截止日期 : 11/05/2023 18:00:00

+ 1

入職要求

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位後具備至少1年全職行政工作經驗者優先；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(註)或以上成績，或具備同等學歷者優先；

(d) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文書處理、試算表及簡報軟件；以及

(e) 面試者須接受技能測試。

職責

(a) 協助提供一般行政支援；

(b) 協助管理記錄及準備電子記錄保存系統；

(c) 為會議及活動提供行政或後勤支援；

(d) 協助處理人事事宜，包括招聘員工及聘用事宜、並準備有關培訓及人事事宜的報表；

(e) 協助有關資訊科技事宜；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法

互聯網 x

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈11樓1138室 教育局教育統籌委員會及策劃分部)。

【康文署-藝術科技見習員（東九文化中心）】

月薪：$18,325

截止日期 : 26/05/2023 23:59:00

+ 1

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 [見註 (4)]；及

(c) 操流利英語及廣東話。

職責

1) 在不同的舞台製作中應用科技；

(2) 學習並熟練各種先進技術器材，包括沉浸式音響系統、實時舞台追蹤系統、動態及表情捕捉系統、媒體伺服器等；及

(3) 協助舞台管理及運作。

(註：獲取錄者一般須每周工作44小時工作，或須不定時、並在星期六、日及╱或公眾假期當值。)

聘用條款:獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於藝術科技見習員。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須以通用表格第340號 (3/2013修訂版) 提出申請。申請人須將填妥的申請書並詳列其學歷、工作經驗及表演藝術、舞台及製作藝術、藝術科技和創意媒體相關知識及經驗，於截止申請日期或之前送交至新界沙田源禾路1號沙田大會堂113室東九文化中心辦事處。請在信封面上註明「申請藝術科技見習員」。

【庫房署-合約高級會計助理主任】

月薪：$30,990

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a) (i) 持有本港大學頒授的會計學學位，或具同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具同等資歷；

(b) 具良好的中英文溝通及書寫能力，並在香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科考獲第3等級或以上成績或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲C級／第3等級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 畢業後，具備至少三年相關全職工作經驗(擁有財務或投資會計工作經驗、以及相關系統發展和優化經驗（包括進行用戶驗收測試）者佔優)；及

(d) 熟識電腦操作及懂得運用一般電腦軟件，包括MS Excel及Word。

職責

(a)處理全盤會計賬目及投資記錄；

(b)製作會計、投資及現金流量預測報表；

(c)執行日常營運工作，如處理投資交易的結算及處理付款等；

(d)負責會計及有關工作如成本及管理會計的職責、執行系統發展和優化及監控檢討、蒐集投資市場資訊等；

(e) 督導下屬處理會計或相關職務及(f)執行其他與部門相關的職務。

聘用條款:獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期為一年。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

通用表格第340號 (3/2013修訂版)連同(i)考試成績副本；(ii)有關學歷的成績單及畢業證書副本；(iii)有關專業資格的證書及考試成績報告副本；及(iv)與工作經驗相關的證明文件，郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請合約高級會計助理主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於二零二三年五月二十九日或之前將所需的證明文件副本送交下列地址，並於信封上及每一頁有關的文件上清楚寫上其網上申請編號。