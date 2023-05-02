政府工｜5月中截止！8份筍工月薪15K-57K　警務處/房屋署請人！

今日(28日)政府不同部門包括地政總署、警務處、香港電台、房屋署等釋出多個政府職位，當中有4份更是鐵飯碗，《開罐》為各位職場小薯精選了8份筍工，由零經驗至六年經驗不等，月薪15K-57K，超級筍！



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【香港警務處-警察助理電訊督察】

月薪: $30,990起

截止日期 :12/05/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a) 持有本港一所理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院所頒發的電子工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 於取得有關學歷後，具備三年安裝、維修及操作電訊或電子設備的經驗；

(c) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績 ；並能操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a) 協助保養電訊網絡，確保其派駐的工場或部門運作暢順；

(b) 研發無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備，並為有關設備進行預測性及預防性的保養和故障檢修；

(c) 協助管理和監督無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備的保養合約；

(d) 安裝和檢驗無線電、雷達、聯線通訊、視像、視聽設備及附屬電子設備；

(e) 製備工業繪圖／報告，並更新記錄；

(f) 回覆使用者就資訊通訊科技相關系統／設備的查詢；以及

(g) 為電訊網絡、視像、視聽設備及附屬電子設備提供行動和服務支援。

(註：須輪班及不定時工作，以及在一般辦公時間以外候命工作。)

薪酬：

總薪級表第14點(每月30,990元)至總薪級表第24點(每月50,080元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]須詳細列明其學歷、技能及工作經驗，連同(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；(二)技術資格的證書和修業成績表副本；及(三)工作經驗的證明文件副本，以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明警察助理電訊督察。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【1823—客戶服務主任(通宵班)】

月薪 $15,080起

截止日期: 08/05/2023 17:00:00

+ 1

入職要求

(a)在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(b)在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(c)操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d)熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責:

a)通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件。

b)此職位須於晚上十時至翌日早上十時期間，連續9.6小時輪班通宵工作（包括用膳及休息時間）；一星期工作五天（包括星期六、星期日及公眾假期）。

c) 請注意，為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風及黑色暴雨），亦需如常工作。

薪酬:

培訓期間(約一個月)，月薪15,080元；培訓後，月薪20,410元。如圓滿完成合約期，可獲發放約滿酬金。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]以郵寄或親身遞交方式，送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【房屋署—二級監工（建築）】

月薪 $23,295起

截止日期：12/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求:

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築證書或建築學證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即(i)在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績；和(ii)具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 監督承辦商進行樓宇維修保養和建築工程；

(b) 負責實地量度工作；以及

(c) 執行技術職務。

薪酬:

總薪級表第9點（每月港幣23,295元）至總薪級表第12點（每月港幣27,825元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)]) 連同(一)學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；(二)技術資格的證書和修業成績表副本；及(三)工作證明，送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，請在信封面上註明「申請二級監工（建築）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請，並把(一)學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；(二)技術資格的證書和修業成績表副本；及(三)工作證明郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【地政總署—測量主任(土地)】

月薪：$23,295起

截止日期 :15/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求:

(a)持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑╱土地測量及地理資訊學高級文憑，或土地測量及繪圖學文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，考獲「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)進行測量工作，包括實地測量、計算、數據處理及標繪工作；

(b)處理與土地信息系統相關的數據輸入及更新工作；

(c)處理與空間數據共享平台相關的數據收集、輸入、更新和分析工作；以及

(d)查核圖則及空間數據。

薪酬:

總薪級表第9點(每總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第22點(每月港幣45,670元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網🗸

郵寄🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本，送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請測量主任(土地)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明的副本寄交以上的聯絡地址，信封面須清楚註明「申請測量主任(土地)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【香港電台—助理節目主任（英文新聞）】

月薪 $30,990起

截止日期 :12/05/2023 23:59:00

+ 4

入職要求:

(a)(i) 持有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具兩年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具四年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括中國語文科及英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；兼具五年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；兼具六年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 在英文新聞組履行記者、資料搜集員、校對員及新聞報導員的職責；

(b) 執行本地及外地新聞採訪的職務；

(c) 拍攝、剪接及製作視像新聞；及

(d) 為社交媒體平台和新聞檔案撰寫內容。

（註：或需不定時工作和輪班當值，和在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。）

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣30,990元）至總薪級表第27點（每月港幣57,395元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網🗸

郵寄🗸

申請表格G.F. 340 (Rev.3/2013)用以下其中一種方法提交申請：

(a)以親身或郵寄方式把申請表格送達九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組，信封面須註明「申請助理節目主任（英文新聞）職位」；或

(b)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須於2023年5月19日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至本廣告訂明的聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【1823—助理客戶服務主管 (培訓)】

月薪:$19,480起 – 23,030元

截止日期 :08/05/2023 17:00:00

+ 1

入職要求:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

申請人如具備電話中心╱聯絡中心的培訓經驗，可獲優先考慮。

職責:

(a) 協助推行本中心員工的全年培訓計劃，包括提供顧客服務技巧及電腦系統操作的培訓；及

(b) 協助監控服務品質，並向員工提供適當輔導。

此職位或須輪班工作，包括星期六、星期日及公眾假期及不定時工作，亦須在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨) 期間工作。獲聘用者或需於短時間內上任及被調派至本港任何一個地區的1823辦公室工作。

月薪:

$19,480起 – 23,030元

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【香港警務處—技術主任(資訊科技)】

月薪:$23,295起

截止日期 :12/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求:

(a) 持有由香港任何一所理工學院／理工大學，或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的資訊科技或電腦科學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第二級或以上，或具備同等學歷，並能以中、英文溝通；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 為部門電腦系統及技術設備的操作、維修及優化提供技術支援及意見；

(b) 進行用戶驗收測試，並確定新的用戶需求及系統優化範疇；

(c) 與系統研發商／供應商聯絡，為電腦及／或數碼視聽系統和相關設備安排維修和升級；

(d) 處理系統熱線及求助台查詢；

(e) 擬備和更新用戶指引及訓練教材；以及

(f) 協助採購數碼視聽系統和技術設備。

(註：或須不定時和在戶外工作。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月23,295元）至總薪級表第22點（每月45,670元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網🗸

郵寄🗸

申請人須在申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，須以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在五月十九日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署—合約救生員】

月薪港幣20,800元（持有泳池救生章）

月薪港幣21,800元（持有沙灘救生章）

月薪港幣21,840元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（二Ｏ二三年泳季）：

月薪港幣20,500元（泳池）

月薪港幣21,500元（泳灘／水上活動中心）

截止日期：25/05/2023 23:59:00

入職要求

（一）持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；

（二）持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（四）通過游泳與技能測試；以及

（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責

（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（二）拯救遇溺泳客；

（三）維持秩序；以及

（四）保持場地清潔。

聘用條款

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書的副本，交回香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。