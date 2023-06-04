港人遊泰國7大超易中伏法例　唔著底褲要罰錢、踩這東西坐15年監

不少港人都喜愛到泰國旅行，特別是夏季來臨時更是渴求陽光與海灘。不過當地文化與香港大有不同，尤其是他們是佛教國家，也是君主制國家，各項規條自然與我們有差別。大家去泰國旅行一定要小心以下這7點，以免無意中觸犯當地法例，影響好心情了！



泰國是港人最愛的旅遊地點之一，每年都有不少人出發前往當地。不過人生路不熟，語言亦不通，大家去旅行時一定要多加小心。出發前記住以下這7項泰國的獨特法例，避免中伏，就不會影響一趟旅程的好心情了！

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泰國7大超易中伏法例

【1】不可上裸駕車

即使泰國天氣炎熱又潮濕，會讓人想脫掉上衣降溫。但據說泰國法例上禁止男士不穿上衣駕車。若有違反有可能會被罰款500泰銖（大約港幣113元）甚至坐監。

【2】別不穿內衣

在泰國若你不穿便內衣離開家裡或酒店是犯法的！若在公共場合暴露自己的身體或做出不雅行為，將被處以不超過 500 泰銖（大約港幣113元）的罰款。雖則未必會有人知道你有沒有穿內衣褲，但安全至上，大家還是不要「真空」出擊了。

【3】不可踩到泰幣

據說在泰國若用腳踩到泰幣會被視為對泰王不敬，是有機會被判刑的非法行為。泰王在泰國的地位崇高，因為泰幣上印有泰皇的樣子，若踩到就有機會構成不敬。雖則沒有法例指明踩泰幣是犯法，但「對王族不敬」卻是重罪，有機會被判監禁3至15年！

【4】揸咪只可講泰文

泰國有一項奇特的法例指明使用咪或其他擴音設備時，只能說泰文。即使說「testing」也屬違法，並最高可判處監禁一個月，只有演唱會、宗教儀式和國家活動才會獲豁免。

（Amanda Jones／@Unsplash）

【5】不可持有多於２盒啤牌

於泰國個人持有120張啤牌是犯法的，有可能被判處高達10年監禁及罰款。泰國全面禁賭，雖然一副啤牌只有52張，但也需要政府授權才能擁有。在酒店房間打發時間玩啤牌固然可以，但絕對不能賭錢，在公眾地方也要避免玩牌，以免被視為賭博檢控。

【6】飲酒有限時

泰國每天可以合法買賣含酒精飲品的時間是早上11時至下午2時及下午5時至凌晨12時兩個時段，重要節日如佛誕和守夏節期間亦禁酒。若有違反最重將判6個月徒刑，或1萬泰銖（大約港幣2,253元）以下罰款。

【7】亂穿校服

根據《學生制服法》（Student Uniform Act），非學生者穿着印有校名首個字母的制服，可能被視為假冒學生身份，最高可被判處支付1,000泰銖的罰款（大約港幣224元）。若旅客穿上印有「學校名稱字首個字母」的制服並且行為不端，學校有權控告。