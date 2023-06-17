2023持續進修基金｜$25000資助學乜好？一文睇晒8個最受歡迎課程

政府持續進修基金涵蓋多個行業，為合資格人士提供高達25,000元的資助，市民可按自己的興趣或職業導向申請基金增值自己。《Opener開罐》為大家整合8個年輕人有興趣的牌照課程、收生條件及課程詳情供大家參考，有興趣的人士要留意啦！



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政府早前將持續進修基金提升至每人$25,000，從而讓大家有更多機會自我增值。只要申請人修讀的課程在可獲發還款項的名單當中，政府就會資助接近80%的款項，大家可以在課程結束的一年內提供學費收據、證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。《Opener開罐》為大家整合8個大部分年輕人有興趣的牌照課程，年輕人對課程有興趣的話不妨培養技能旁身。

1.私家車/輕型貨車駕駛證書課程（香港駕駛學院）

原價學費：$19,056

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：

小瀝源分校--新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校---新界元朗南生圍涌業路38號

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%以上

2）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上

2.美容護理及化妝證書（皇家國際教育學院）

原價學費：$29,800

堂數：面授課程一共42小時、實習一共57小時、評核一共9小時

課堂修讀期：3-6個月

收生條件：

1. 持中三畢業或以上同等學歷

2) 於「入學技能測驗」取得合格成績

3) 通過面試 (*如申請人持非本地學歷, 須於 「聽講粵語及書寫中文能力測試」取得合格成績。)

獲得資助要求：

1）學員的總出席率須達課程的最低要求（70%）

2）總成績分數達60%或以上

3.全面美甲技術證書（蒙妮坦學院有限公司）

原價學費：$14,800

堂數：一共120小時（全日制及兼讀制）

課堂修讀期：全日制 (2個月) ，兼讀制 (5個月)

收生條件：

1) 年滿十六歲

2) 具中三程度學歷

3) 具基本中文語文能力

4) 通過入學面試

獲得資助要求：

1) 整體出席率達70%或以上

2) 各項評核須達60%或以上

4. 髮型設計及梳剪技巧證書（工聯會職業發展服務處有限公司）

原價學費：$1930

堂數：一共21小時

課堂修讀期：兼讀制12星期

收生條件：

1）三年美髮業之工作經驗，或

2）成功修讀美髮業相關資歷級別第二級之課程，或

3）持有美髮業相關資歷級別第二級之過往資歷認可證書。

獲得資助要求：

1）出席率達80%或以上

2）完成所有測試

3）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

5.攝影（香港大學專業進修學院）

原價學費：$10,395

堂數：一共60小時

課堂修讀期：兼讀制3個月

收生條件：

1）持有香港認可大學頒發的學士學位，或

2）如果學位課程不是以英文作為主要教授語言，需提供英語水平證明：

-IELTS 6.0 或以上，或

-TOEFL550分以上，或

-香港高級程度會考英語運用達 E 級或以上，或

-香港中學文憑考試英國語文考獲第 3 級或以上或同等資格]

3）具有攝影經驗和知識（申請人須參加面試並出示攝影作品集）

獲得資助要求：

1） 出席率達70%或以上

2）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

6.中菜出品部基本理論與操作證書（星廚管理學校）

原價學費：$16,800

堂數：一共165小時

課堂修讀期：兼讀制5個月

收生條件：

1）學員於入讀日期時需達15歲或以上

2）小學程度或以上

3）操流利粵語，並能閱讀及書寫中文

4）一年或以上工作經驗。

註：學員如有中三程度或以上，毋須工作經驗。

獲得資助要求：

1） 出席率達70%或以上

2）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

7. 宴會統籌及司儀證書（香港司儀演藝協會有限公司）

原價學費：$19,800

堂數：一共47小時

課堂修讀期：兼讀制4個月

收生條件：

1）18 歲或以上

2）具有新高中學制下中六／舊學制下中五或以上學歷

3）具有中三或以上學歷並已修讀宴會效果及統籌助理證書課程（資歷架構第1級）

4）具有相關活動籌劃工作一年經驗。*

*活動籌劃工作經驗包括在中心、會所、宴會場地、酒樓、商業宣傳等參與活動（婚宴、公司年會、餐飲宴會等）籌備工作

獲得資助要求：

1）完成每個單元所有持續評核項目

2）每個單元取得 50%或以上的分數

3）於期末考試兩個項目上各取 50%以上分數

4）全個課程取得不少於總分 50%

5）必須達到每單元 80%或以上的最低出席率的要求

8.私家車及輕型貨車駕駛證書課程（李健駕駛學院）

原價學費：HK$18,960

堂數：51小時課堂+1小時畢業考試

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.具小六或以上學歷或通過入學試

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）

2）面授課程的整體出席率均達70%以上

3）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）