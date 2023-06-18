【父親節／父親節快樂／老豆二三事／屋企人】每年母親節四周總大鑼大鼓咁慶祝，就連賽馬都要為佢跑早一日，偏偏父親節的勢頭就弱好多。但其實無論係爸爸定媽媽，係一個家庭中的角色都係缺一不可！雖然好多老豆都唔愛說話，亦唔會直接表達愛，但其實佢哋一直默默咁為家庭付出，更會盡量滿足仔女的要求。今次《開罐Opener》為你集思一眾老豆的特質，快啲睇下自己嘅老豆係咪其中之一啦！



《暖男爸爸》劇照

講起同老豆相處的回憶大家又會諗起啲咩？係做完壞事見家長，一齊同流合污，暪住唔畀阿媽知；每次食到啲難食又或者食唔晒嘅嘢，都會同你包底；定係明明已經畢咗業仲走嚟問你讀form幾的男人？雖然依啲事好似好無厘頭咁，有時又會被老豆啲想當年搞到又無奈又忟憎，不過其實好多時依啲都係老豆表達愛的方式。

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【1】萬大事有阿媽！

無論係屋企冇豉油、搖控唔見咗、定廁所有炸彈，總之所有屋企嘅問題，只要問老竇，佢都會一律答你「問阿媽啦！」最搞笑嘅係，如果你問佢點解坐係睇電視，可能佢都會答你「唔知喎，問阿媽啦！」。

【2】中央食物焚化爐

每個有細路的老竇，都避唔開變肥的節奏，全因家中無論係食唔晒或是唔好食的食物，最終的歸宿都會係老豆的肚腩。細個以為老竇乜都中意食唔揀擇，大個先發現，其實佢只係想將最好食嘅留返比阿媽同自己姐。

【3】唔係唔記得，只係冇記著！

老竇好多時都好似小巴司機咁，明明聽咗你叫「有落！」，但轉個頭又唔記得咗，話你冇講過。當你以為佢冇記性咩，偏偏阿媽啲嘢又記得好清楚喎，嗰一刻你先發現原來佢只係選擇性記著，而唔係唔記得。不禁令我感嘆一句，果然係親生嫁！

【4】入睡能力者

唔知點解每個老竇都好似冇任何失眠問題咁，每次搭車定坐定定，只要一有時間，就可以瞬間進入深層睡眠，過程行雲流暢，毫無多餘動作！最記得細個同老竇玩迪士尼的小小世界，Hello個堆字先啱啱過，佢就恰著咗……

【5】家庭版IE

每個老竇係接受資訊方面，唔知點解總係慢半拍，就好似家庭版嘅IE咁，明明你今年都畢業，佢仲會問你讀form幾，做緊嘢嘅話就問畢業未。千祈唔好奢望老竇會記得自己係咩班，基本上幫你簽到通告已經可以頒加許獎。

【6】同流合污的共犯

唔知大家有冇試過做咗衰嘢，怕畀阿媽知唯有叫老竇嚟，點知對方唔單冇鬧你，仲幫你保守秘密，甚至衰埋一份的經驗！自此就同老竇建立咗壞事聯盟，暪住阿媽細聲講，大聲笑，大概每個老竇心中都有一個長不大的男孩！

【7】最鍾意「想當年」

相信唔少人的老竇都幾鍾想當年，仲要每個老豆的當年都總係有啲威水史咁，再唔係就回憶一下自己捱窮的日子，以前成日覺得佢想寸自己唔捱得，依家先發覺或者佢可能只係想搵個人陪佢傾下偈姐。

【8】行動最實際

亞洲人的社會本就比較內斂，作為男人更加少會以言語去表達自己的想法。雖然老竇總係話不多，但其實佢做的每件事都係默默為家庭付出，以行動表達愛。就好似仔女提出的要求咁，佢都不問為何盡量滿足，絕對是大家最堅實的後盾！

其實老竇們做咁多嘢都係為咗一家人嘅生活過得好啲，雖然不擅言辭，但大個咗就知佢用心良苦。如果大家嘅爸爸仲可以不斷想當年嘅，下次不妨唔好嫌佢煩，坐低陪下佢傾傾偈，飲飲茶，珍惜大家一齊相處的時間，再同佢講句父親節快樂啦！