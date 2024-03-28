深圳商場｜23大地鐵沿線商場一覽 壹方天地五大區域+KKTIME食玩買

有不少港人假期都會選擇前往鄰近香港的深圳走走，因深圳有超多大商場供大家閒逛，每個商場內都集齊了吃喝玩樂，隨便進一個都已能夠讓你玩足一整天，而最重要的是大部分的餐廳商店價錢很多大型的商場是與地鐵站相連，大家連傘都不用開，便能玩到盡!為此《開罐》為大家集合了23個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!



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北上深圳玩，突然落大雨?深圳其實有很多人氣大型商場與地鐵站相連，大家可以「滴雨不沾」便玩盡各個商場，不論是吃喝玩樂通通都集齊，大部分的商場都有不少港人最愛的餐廳，就算傾盆大雨都不怕沒地方去!為此《開罐》為大家集合了23個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!

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深圳地鐵沿線23個大型商場

前海灣站

壹方匯

圖片來源：深圳市僑商會

前海灣站壹方匯已開幕，該商場鄰近深圳灣口岸，深圳地鐵5號線、11號線，以及巴士線路均可直達。據悉該商場面積達8萬㎡，約有10個足球場大，一心要打造成「城市中心公園Mall」，商場安裝了多個巨型屏幕，長期播放著樹林、花海的影片，讓大家即使置身在商場裡，仍能感到大自然的氣息。除了引進眾多全國首店、華南首店及深圳首店，有CINESKY新天影院、foodrepublic大食代、UNIQLO優衣庫；零售部份包括NIKE、Adidas、New balance、ANTA、 LI NING等大眾運動品牌。同時有一系列受港人歡迎的茶飲咖啡品牌，包括東方梔子、星巴克、奈雪的茶、MANNER咖啡、茶小秈、瑞幸咖啡等。

壹方匯地址：深圳市南山區南山街道聽海大道5059號

交通：

1、地鐵5號線桂灣站

2、地鐵11號線前海灣地鐵站A出口（步行15分鐘抵達）

3、地鐵9號線前灣站B出口（步行14分鐘抵達）

4、深圳灣口岸巴士M507路快線，至桂灣地鐵站（招呼站）

國貿站

金光華廣場

交通:國貿站A出口

地址:深圳市羅湖區人民南路2028號

金光華廣場為最接近羅湖口岸的大型廣場，大家只要乘搭地鐵一個站，便能直達。商場新翻身後，有不少港人都愛的餐廳進駐，包括海底撈、喜茶、奈雪等等，連次次都需要排長龍的太二酸菜魚都有!

老街站

1234Space

+ 10

交通:老街站D出口

地址:深圳市羅湖區東門建設路3018號

集合吃喝玩樂於一身的東門老街「地標」—1234space，有深圳最熱門商場「mini萬象城」之稱，商場一共有六層高，總體超過30萬呎，雖然商場在深圳並不算大，但麻雀雖小但五臟俱全，內裡除了有齊多間人氣餐廳之外，更有不同的韓國潮牌店供大家買買買。

后海站

海岸城

交通:后海地鐵站E2出口

地址:深圳南山區文心五路33號

海岸城位於深圳南山區後海站附近，總建築面積約30萬平方米，在2019年更被定為國家五星購物中心，集結了各種品牌的商品以及各具特色的美食和娛樂設施。在商場前面的戶外空間隨處可見的綠化植物和藝術裝飾，讓人彷彿置身於一個充滿活力的小型城市，有時候還能在廣場欣賞音樂會或舞蹈比賽。

大劇院站

KKMall

交通:大劇院站B出口

地址:深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座

萬象城

交通:大劇院站C出口

地址:深圳市羅湖區寶安南路1881 號

位於大劇院站的萬象城樓高六層，是羅湖區內數一數二的精品商場，內裡集齊了Chanel、LV、Dior、Cartier等等多個著名精品品牌，於地下一層更有多個專櫃的化妝品牌，和一間大型的進口超市，各國的美食都應有盡有。

科學館站

中信城市廣場

交通:科學館站D出口

地址:深圳市福田區深南中路1095號

中信城市廣場，內裡的餐廳和商店價格都相當親民，最值得到訪的一定就是內裡一間超大的H&M門店和位於地下一層的AEON超市，商品多不勝數，單單這兩間店舖都足夠大家行足半日了。

太安站

喜薈城

地鐵：太安地鐵站C出口

地址:廣東省深圳羅湖區東湖街道太寧路8號

華強路站

世紀匯

交通:華強路站B出口

地址:深圳市福田區園嶺深南中路3018號

園岭站

HALO廣場（桃園路店）

交通:地鐵9號線園岭站D出口

地址: 深圳市羅湖區3002號

HALO廣場是一間內地低密式的廣場，內裡除了有各式各樣的餐廳，商場定期還會設置不同主題活動和市集，讓大家能夠打卡之餘，還可以購買不同的手工藝品，而於晚上大家還可以到商場中的「Halo酒吧」與朋友飲返杯，好好放鬆放鬆。

崗廈站

卓悅中心

交通:崗廈站B出口

地址:深圳市福田區福華一路348號

講到深圳的商場，那便不得不提福田區最大型的綜合商場「卓悅中心」了，內裡共分為三個主題區結成，分別為「西、東、北區」三區，商場內不論是男女老少都必有適合你的商店，內裡的露天位置更時不時會有不同的大型藝術品擺設，讓大家拍照打卡!

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會展中心站

連城新天地

交通:會展中心站A，B出口

地址:深圳市福田區中心城福華路

除了地面的商場外，其實深圳地鐵有不少的地鐵站都會接駁「地下街」，而連接會展中心的地下街「連城新天地」，地下街更分為三期，雖然是地下的街道，內裡除了有超多不同價格超親民的美食餐廳外，更有一個5D的電影院喔!

皇廷廣場

交通:會展中心C出口

地址:深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場

下沙站

KK ONE Mall（京納百納時代廣場）

交通：地鐵9號線下沙站B出口

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

購物公園站

Coco Park

交通:購物公園站C出口

地址:深圳市福田區中心城福華三路268號

位於福田的Coco Park，樓高5層，內裡有多間人氣的餐廳進駐，除了探魚、喜茶、和超好打卡的西西弗書店外，連韓國非常有名的「姜虎東白丁烤肉」店都有，大家想要吃正宗的烤肉，不同遠走到韓國，到深圳便能吃到了!

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世界之窗站

益田假日廣場

交通:世界之窗站A出口

地址:深圳市南山區9028深南大道

鳳城站

光明藍鯨世界

交通:鳳凰城站A出口

地址:深圳市光明區光明大道藍鲸世界

光明藍鯨世界是內地首個海洋主題影城和首個購物中心內的海洋主題科普館，一進到商場內大家就有如進到海洋世界當中。此外，商場內還有一個能夠讓大家近距離接觸多種動物的動物園，大家不但能夠與其零距離接觸，甚至還能親手餵食動物，喜愛動物的大家就不要錯過啦！

萬達廣場（光明店）

交通：鳳凰城站C出口

地址：光明區光明大道與觀光路交叉口

高新園站

萬象天地

+ 1

交通:高新園站A出口

地址:深圳市南山區南頭深南大道9668號

萬象天地相信大家一定都聽過，但要謹記不要與「萬象城」混淆喔!萬象天地位於南山區的大型商場，商場有超多文青的打卡Cafe，連內裡的喜茶裝潢都與別不同，非常之「PinkPink」充滿少女心。講到商場最標誌性的打卡位，就當然是商場門前的「Bubblecoat Elephant」大型吹氣藝術裝置，到訪萬象天地又怎能不與大象合照一張呢!

水貝站＋洪湖站

KK TIME

+ 5

地址：羅湖區水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號水貝站B出口/ 7號線洪湖站D出口

深圳全新地鐵沿綫商場KK TIME 9月剛開幕，佔地10萬平方米，地理位置極方便，乘坐深圳地鐵3號綫(水貝站)和7號綫(洪湖站)皆可到達，商場還鄰近60萬平方米的市級洪湖公園。商場共有六層，近200個品牌進駐，當中有兩大特色主題街區，包括全國首個購物中心大型珠寶主題街區「臻選‧珠寶生活空間」及特色美食街區「FOOD TIME飯堂」，此外亦有多間人氣食肆，如烤魚專門店爐魚、人氣杭州菜外婆家、太二酸菜魚、79漁船、潤園四季椰子雞等，當然還有港人最愛的多間茶飲、咖啡店如奈雪的茶、喜茶、M Stand等。

華強北站

茂業天地

+ 1

地址：深圳市福田區華強北路2009號

交通：深圳地鐵2/7號 華強北站B出口

深圳茂業天地於2003年開業，佔地八萬平方米，由百貨變成了購物中心，是集購物、休閒、娛樂、美食、文化為一體的全客層體驗式消費場所，經營來自全球的超過600個潮流品牌和數十家美食以及博納影城，為消費者提供高品味、高格調的消費體驗和品質生活，在負一樓也有一整層的美食廣場，包攬了各式各樣的美食菜式，喜歡美食的你們就千萬別錯過啦！

龍華站

壹方天地

+ 3

地址：深圳市龍華區人民路4022號

交通：深圳地鐵4號線龍華站A出口

壹方天地分為A、B、C、D、E區五大主題區域，齊集了各種購物玩樂、餐飲美食、運動遊樂場、拍照打卡的好地方。A區是適合一家大小到訪，集合了很多小孩玩的設施；而B區位於商場負一樓，有有很多小吃店，包括港人所愛的小楊生煎、咕嚕等，也可在些特色小店打卡留念！；C區則在一樓，有許多大牌彩妝，例如Chanel、YSL、Dior等，還有個很大的遊樂場；D區：涵蓋了不同類型的餐廳，E區：最後就是港人最愛的山姆超市，齊集各式各樣的生活用品和美食！

冬瓜嶺站

深業上城

+ 1

地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站E出口

深業上城是120萬方超大型城市綜合體，坐擁高端公寓及奢華酒店，自備兩棟甲級辦公大樓，以及半開放式的購物中心，主力店包括英皇UA影城、OLE精品超市、老佛爺百貨商場等，港人可以大賣特賣，商場外圍撞色設計背景牆超容易出片，喜歡拍照打卡就記得到訪深業上城啦！