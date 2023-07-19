深圳地鐵遊2023｜古風景點不止南頭古城　坂田手造文化街開放打卡

說起深圳的古風景點，很多人會想到甘坑小鎮和南頭古城。



事實上，坂田街道也有一條古風街道，今年經過改造，也增添了不少古風韻味。

深圳坂田街道的古風街道位於雅園路，叫坂田手造文化街，全長770米，每一步都是好景色。👇👇👇

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街道兩側是重建的仿古建築，隨處可見的碑文石刻和創意壁畫，給人一種穿越時空的錯覺，韻味十足。

街道兩旁有很多特色店鋪，有些是茶葉店，也有咖啡店和酒館，還有很多新店新鋪即將進駐，可以想象，這裏以後會成為熱鬧一條街！

很多人帶着小孩子來閒逛，讓小朋友了解古城史蹟，看看古色古香的建築，玩累了還可以坐在路邊的橋廊休息。

夜晚降臨，燈籠亮起，恍惚之中看見了最有浪漫色彩的中國味。

很多剛下班的年輕人都來了，揹着雙肩包，步履慢悠悠，逃離繁雜的生活瑣碎。

坂田手造文化街

開放時間：全天

詳細地址：深圳市龍崗區坂田街道雅園路16號

交通攻略：地鐵10號線南坑站B出口步行560米

景區門票：免費



Tips：

1. 整條街的路面是凹凸不平的石板，對於自行車和電動車不太友好。

2. 可以攜帶寵物進入



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