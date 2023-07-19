深圳地鐵遊2023｜古風景點不止南頭古城 坂田手造文化街開放打卡
撰文：ShenzhenWeekly
出版：更新：
說起深圳的古風景點，很多人會想到甘坑小鎮和南頭古城。
事實上，坂田街道也有一條古風街道，今年經過改造，也增添了不少古風韻味。
深圳坂田街道的古風街道位於雅園路，叫坂田手造文化街，全長770米，每一步都是好景色。👇👇👇
+8
街道兩側是重建的仿古建築，隨處可見的碑文石刻和創意壁畫，給人一種穿越時空的錯覺，韻味十足。
街道兩旁有很多特色店鋪，有些是茶葉店，也有咖啡店和酒館，還有很多新店新鋪即將進駐，可以想象，這裏以後會成為熱鬧一條街！
很多人帶着小孩子來閒逛，讓小朋友了解古城史蹟，看看古色古香的建築，玩累了還可以坐在路邊的橋廊休息。
夜晚降臨，燈籠亮起，恍惚之中看見了最有浪漫色彩的中國味。
很多剛下班的年輕人都來了，揹着雙肩包，步履慢悠悠，逃離繁雜的生活瑣碎。
坂田手造文化街
開放時間：全天
詳細地址：深圳市龍崗區坂田街道雅園路16號
交通攻略：地鐵10號線南坑站B出口步行560米
景區門票：免費
Tips：
1. 整條街的路面是凹凸不平的石板，對於自行車和電動車不太友好。
2. 可以攜帶寵物進入
深圳地鐵遊｜1隻膏蟹3隻蝦只收¥29？海鮮蝦蟹煲仔粥平價美食首選深圳地鐵遊｜羅湖全新室內卡丁車場 300m瀝青賽道換上賽車服狂飆深圳美食｜¥25大大球Gelato口味特別 7間意大利手工雪糕店推薦深圳福田咖啡一條街 100米7間Cafe各有特色 放鬆hea咖啡控天堂深圳新地標「彩虹大廈」 綜合型親子玩樂場所 動靜孩子也喜愛！深圳滑浪1.5小時體驗課¥4XX全包 西涌衝浪沙灘水清浪優啱新手深圳美食｜燒烤串燒店5間本地人推薦 東北四川成都重慶風味盡攬深圳美食最新黑馬「新疆烤全羊」 4000㎡農莊養鹽池灘羊現宰現烤深圳美食｜夏日消暑首選椰子飲品 這店包下泰國果園專做椰飲深圳好去處｜海貝灣藍白色燈塔啱打卡 遙望東平洲玩水船河任你揀深圳好去處｜極具格調「麻雀館」唔駛¥10/hr 約朋友打麻將玩桌遊深圳龍崗萬達全新室內遊樂場 ¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目深圳好去處｜東部華僑城攻略：體驗採茶製茶 仲有水上樂園動物園
【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】
坂田手造文化街要門票嗎？需要付費嗎？
坂田手造文化街是免費入場，不需要門票，更多古風景點資訊和相片可按此一覽。
坂田街道的古風街道在哪裡？附近有地鐵站嗎？
坂田手造文化街位於龍崗區雅園路，乘搭地鐵10號線到南坑站B出口步行560米即可到達，更多古風景點資訊和相片可按此一覽。