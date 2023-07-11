旅遊保險即睇7大伏位　出發前先買最蝕底！失物做漏一步會無得賠

踏入畢業季節和暑假，不少學生哥都會計劃出國，在升學或踏足社會前讓自己身心叉一叉電。然而機票、食宿都需要一筆洗費，假如發生什麼意外導致旅行有阻滯就更加雪上加霜。因此旅行前很應該購買一份適合自己的旅遊保險保障自己，但市面上有數十種旅遊保險令你感到無從入手？《開罐》記者為你整合了數個旅遊保險常見問題供大家參考，讓你可以因應自己需要購買適合自己的旅遊保險。



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👇👇👇旅遊保險7大常見問題👇👇👇

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1.邊度可以買旅遊保險？

隨著科技發展，現在很多平台都能輕鬆買到旅遊保險，例如旅遊保險網站、價格比較網站甚至機場的ATM都能買到。假如你有相熟經紀朋友，更加快至數分鐘就能完成投保過程。

2.旅遊保險應該幾時買？

旅遊保險越早買越好！因為旅遊保險由購買一刻開始生效，而近年甚至有部分旅遊保險需要在出發前的指定日子投保才有效。假如香港政府對旅遊目的地發出黑色旅遊警示，而屬你所買的旅遊保險保障範圍的話，你便可以得到賠償，但萬一你在旅遊警示發出後才購買保險，保險公司則不會為你的旅遊作出賠償。

除此之外，一般的旅遊保險都需要於離境前就投保，保險公司對於旅程的定義是指受保人從香港出發直至受保人重新進入香港境內為止。因此大家如果離境後才購買旅遊保險，保險公司是不會承認和接納你的申請，若不幸旅途中遇到意外或事故，亦不會獲得賠償。

3.高危活動受唔受保？

你買旅遊保險前記住要留意旅遊保險的「不保事項」，但假如你是出國參加比賽或職業性運動，則一般都不受保。

常見的「不保事項」（包括但不限於）：跳傘、攀山、電單車活動、熱氣球、策騎等

如果你想在旅行中參與運動甚至高危活動，投保前記得留意相關活動是否在「不保事項」。

4.搭凌晨機，日期應該點計 ?

一般旅遊保險保單所保障的旅程，是指由受保人離開住所直接到離港地點出發到目的地，然後旅程完畢後重新進入香港境內，抵港後由機場直接回到住所為止。當中保單中的「個人意外保障」及「行李損失保障」均保障受保人由住所出發往機場途中的人身意外及財物損失。萬一不幸出發往機場時發生任何意外或有財物損失，受保人可獲得賠償。因此如果受保人需要晚上出發到機場，在購買旅遊保險時，最好還是以該晚作為出發日期。

例子：小明1月2日凌晨2點上飛機，需要1月1日晚上前往機場，因此建議出發日期買1月1日。

5.回程日期臨時有變點算好？

假如你因為天氣或其他不可控因素，需要延遲回港日期，市面上大多數旅遊保險都會有旅程延長的保障。

6.Claim保險有咩要注意？

Claim保險需要準備相關證明文件，以下為常見的Claim保險的情況：

1.個人財物被盜：必須在發現遺失後24小時內向當地公共機構或警方報警，並得到相關報告

2.航班延誤：航空公司所發出的延誤證明（需注意不同旅遊保險有不同的受保延誤緣故）

3.受傷、入院：醫療報告

4.行李遺失、延誤：出發前列好行李內的物品清單及價錢，並盡量保留好單據或購買證明

假如你是透過保險經紀購買旅遊保險，那麼假如旅途中發生任何意外或遇到任何問題，都建議先聯絡你的經紀，始終對方索償經驗較豐富。

7.老人家買唔買得旅遊保？

好多乖孫可能打算跟屋企人甚至爺爺嫲嫲一起去旅行，有人會以為老人家不能購買旅遊保險，其實並不然，只是不同的旅遊保險有不同的年齡上限，或是保障金額相對較低。老人家選擇旅遊保險時，應著重「醫療費用」、「緊急醫療運送」等等醫療相關的賠償額。同時也要注意，旅遊保險只保障旅程期間所引致嘅醫療費用，假如長者本身已有的疾病在旅程期間復發，有機會不受保！