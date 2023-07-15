DSE放榜2023年懶人包　一文看清各大專報名時間詳情/放榜必備清單

【DSE2023/放榜】疫情過後第一屆DSE復常，2023年中學文憑試DSE將於7月19日放榜，考生要準備什麼迎接大日子呢？《開罐Opener》為各位考生整理準備了懶人包，讓考生能輕鬆應對DSE放榜。



【1】放榜日流程

考評局將於7月19日（星期三）發放2023年香港中學文憑考試甲類及乙類科目成績。

【1a】學校考生（包括日校及夜校考生）

考評局灣仔及荃灣辦事處會準備好各間中學的成績表，當日上午7時起供校方代表簽收，考生應跟隨所屬學校派發成績表的安排。

【1b】自修生

成績表經郵遞寄出，預計7月19日收到，如當天仍未收到，可於7月20日上午8時30分至下午5時30分，親自前往考評局修頓中心辦事處櫃檯（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

【1c】網上發放成績

自修生及夜校考生可登入文憑試網上服務的帳戶查閱成績，登入密碼已於7月初寄出，並在7月19日早上7時起至8月31日期間提供登入。

👉👉👉自修生網址

👉👉👉夜校考生網址

【1d】短訊發放成績

考評局於今年繼續以手機短訊（SMS）發放成績，7 月 19 日上午 9 時起，如考生有提供可接收SMS的手機號碼，將收到載有其文憑試成績的手機短訊。

收到「成績通知書」後，同學應先核對印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡。

成績達標，符合條件錄取要求的同學

如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要文憑試成績符合院校開出條件，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學

香港各大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，更有可能即場面試並錄取，建議考生直接前往心儀學校。疫情期間院校的收生方式或有變動，報名及面試可能會改為網上形式，考生應隨時留意院校的最新安排。

【2】報讀自資課程資訊 - 即場申請

若考生已透過網上報讀平台（JUPAS/EAPP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要成績達標，就能按照該學院要求，辦理學位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

此外，各大專院校都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，成績未達標或未曾報讀大專課程的考生能直接前往心儀學校進行即場面試，不過亦有院校只限網上申請。當日需到專上學院遞交申請的考生應準備以下文件及物資。

【2a】香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)

即場招生日：2023年7月19日至21日及2023年8月9日至10日

時間：10am至6pm

地址：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

即日獲取錄通知：是

【2b】香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院

即場招生日：2023年7月19日至21日及2023年8月9日至10日

地址：銅鑼灣禮頓道66號 港大保良何鴻燊社區書院1樓

所需文件：已填妥報名表、香港身份證或護照副本、相關學歷證明副本

【2c】香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)

申請人可親身遞交或郵寄報名表，校方收到繳費後會向學員發出收據。

地址：尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈6樓 香港中文大學專業進修學院教務處

所需文件：已填妥報名表、學歷及工作證明副本

【2d】香港浸會大學持續教育學院 (BUSCE)

即場招生日：7月19日及7月21日

時間：9am至6pm（7月19日）；9am至5pm（7月21日）

地址：

【2e】香港理工大學香港專上學院 (HKCC)

如課程尚有學額，考生在7月19日起可使用「網上入學申請系統」報名

【2f】香港理工大學專業進修學院（SPEED）

即場報名日：2023年07月22日 (星期六)

時間：2:00 - 6:00 pm

地點：理大紅磡灣校園

【2g】嶺南大學持續進修學院

即場招生日：7月18至21日/ 8月9日至10日

時間：上午9時至下午5時

地址：屯門嶺南大學劉仲謙樓102室，或

太子栢宜中心六樓 嶺南大學栢宜教學中心

【3】報讀自資課程資訊 - 網上申請

部分大專院校都增設網上申請，同學毋須親身報名。

熱門自資課程院校及本地生報名費用（每份）：

香港樹仁大學 (HKSYU)$200

香港恒生大學 (HSUHK)$100

香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)$150

香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院$150

香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)$200

香港伍倫貢學院 UOWCHK（前稱香港城巿大學專上學院 CCCU）$150 香港浸會大學電影學院（創意電影製作高級文憑） $300

香港浸會大學國際學院 (BUCIE)$150

香港浸會大學持續教育學院 (BUSCE)$150

香港理工大學香港專上學院 (HKCC)$200

香港都會大學李嘉誠專業進修學院$300

嶺南大學持續進修學院$150 (輸入指定代碼可豁免)

【4】放榜必備10樣Item

考生收到文憑試成績後，自資院校或者其他專上學院或會提供面試予合適學生。出發前往面試前要做好準備，先將以下10樣東西放進背囊，即使機會突然來臨也不會慌張！

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【5】放榜日裝束

放榜當日在衣著上面沒有太大限制，不過《開罐Opener》建議同學避免穿著太Casual，如背心、熱褲、不及膝的短褲短裙等，選擇整潔的上衣配長褲/及膝半截裙/長裙就萬無一失。就算突然要到院校面試，也可以保持儀容整齊，攞個好印象。天文台預告本星期持續酷熱，為免身水身汗影響儀容，準備好5樣物品就可以在高溫下保持清爽了！

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【6】放榜後重點日子

放榜後仍然有很多注意事項，考生要留意重要日子，做好準備啦！

7月19日： 中學文憑試放榜

7月19日至7月24日： 申請成績覆核(Appeal)期限、申請減免部分覆核費用期限

7月24日： 就考試異常事件申請上訴覆核的截止日期

8月16日： 發放覆核成績結果、發放就考試異常事件申請上訴覆核的結果

8月21日： 就覆核成績程序申請上訴覆核的截止日期

9月中旬： 考評局退回部分已繳付的覆核費用

9月25日： 發放就覆核成績程序申請上訴覆核的結果

10月下旬或11月下旬： 發放於查閱個人資料後的答卷評分上訴覆核結果