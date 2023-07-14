開心購物節｜百佳推免費「1分鐘掃掃掃遊戲」 記者實試搶萬元貨品

政府推行的「香港開心購物節」有眾多商戶參與，近日就有超市舉辦1分鐘免費瘋狂掃貨。《開罐》記者就率先試玩，來一場熱血比拼！究竟哪些貨品才是最抵掃、最著數，短短1分鐘之內又可以掃到多少貨走呢？即看記者實測「1分鐘掃掃掃」遊戲！



適逢香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」活動，公眾都有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲。《開罐》記者Catherine和Rainbow就來到百佳華蘭中心分店Food Le Parc，挑戰「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲。為了增加挑戰性，記者們除了要在1分鐘之內掃貨，更會互相比拼誰可以掃到更貴。完成遊戲之後結帳，總數價錢較高的一位勝出！

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記者們為了有效地在1分鐘之內拿到最多的著數，就預先在比賽前來個實地考察，亦為大家規劃了一條路線！由起點出發，記者推薦大家略過零食區，直衝日常用品區域。走到分岔路口可以選擇鮑魚、日本米等貴價食材，或另一邊掃走嬰兒用品和清潔用品。之後走到保健食品區，隨時可以掃走逾數千元！但基於安全的前提下，主辦方就規定不可以拿玻璃包裝、易碎等產品。

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經過記者們實測後，發現1分鐘時間比想像中更短，又要同時兼顧路線、手推車、揀選貨品、時間控制等，令遊戲進行得非常緊湊、刺激，少一點力氣和幹勁都完成不到遊戲。雖然比賽開始之前，早已規劃好路線和目標貨品，但由於比賽時十分緊張，很容易就會偏離航道，甚至見到甚麼就掃甚麼。而且手推車的車輪很滑，參加者一定要小心，記者們就在比賽開始短短幾秒就互相相撞，拖延了雙方的時間。加上1分鐘甚短，參加者要記得預留時間在起點衝到貨架和到終點前衝刺。

（葉思雅攝）

比賽進行得如火如荼，最後公布今次的勝出者是Catherine！究竟她掃到哪些貨品，可以一馬當先勝出今次的比賽呢？兩位的成績分別是Rainbow掃到$10,410，而Catherine則掃到$12,128，相差近2千元！經過分析，Catherine掃得最多、最貴的貨品是保健產品，單單兩盒蟲草產品已經超過千元。而Rainbow掃得最不划算的貨品就是濕紙巾，不但價格不高，而且有相對的重量，拖延了速度又不大幫助。

（葉思雅攝）

如果大家都想參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲，由7月14日至27日，在百佳、香港01或HKRMA平台上載你的購物收據，再回答「你最喜歡百佳的原因」就有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲任掃超市貨品。主辦方將會在8月2日於百佳Facebook專頁公佈參加者名單，6位幸運兒就可以在百佳超市任掃1分鐘，贏走選購貨品！