日本鬼怒川溫泉成「廢墟都市」背後故事好唏噓 網封日版九龍城寨

鬼怒川曾是日本很知名的溫泉度假勝地之一，在 70 年代起很多旅館業者在當地蓋了很豪華的大飯店，發展相當繁盛，可在片刻之間變得荒無人煙，剩下的只有一棟棟廢墟和荒涼的景色。



YouTube@ Drone Japan截圖

相傳洪水氾濫時，河水碰撞岩石的聲音聽起來就像一隻兇猛狂暴的鬼在怒吼，便起名為鬼怒川。而鬼怒川距離東京市區車程只約兩個小時，地理位置也鄰近東京大都會，這一條件便成為了當時團體旅遊觀光的首選目的地，大量的遊客入住也讓鬼怒川的知名度及商業發展一飛沖天，也見證了日本泡沫經濟破滅。

tochigi-film.jp

在1950到1970年間，鬼怒川是日本相當知名的旅遊勝地。1950年的日本進入高度經濟成長時期，帶動了公司旅遊的風氣，鬼怒川便成為了日本國內外公司團建的好地方，在 70 年代起就很多旅館業者在當地蓋了很豪華的大飯店，並以依賴旅客生意維生，1993年一年的就有超過300萬的遊客，鬼怒川的旅遊業市場更出現「白熱化」，每個旅館為了在鬼怒川有更高的競爭力，紛紛投資擴建宴會廳、大型浴場等不同設施。

YouTube@ Drone Japan截圖

而這個地方的衰敗不是因為什麼天災人禍，而是 90 年代日本泡沫經濟崩壞，整個產業經濟蕭條，旅客人數大幅減少，長期依賴旅客生意的鬼怒川溫泉旅館和餐廳對旅客的驟減措手不及，前面投資擴建設施而投入大量的資金，加上整個經濟環境的變動也造成商家回收成本的壓力增加，鬼怒川各行各業便紛紛倒閉，成為現時我們見到的一棟棟廢墟和死城，更成為當地探險、靈探的地方，更有不少香港人認為鬼怒川的廢墟像是九龍城寨。

YouTube@ Drone Japan截圖

雖然日本已經走過泡沫經濟的那段歲月，但由於很多從事旅遊業者把旅館、餐廳都扔著不管，當地居民也紛紛失業而離開。現在很多廢墟旅館因找不到前經營者或地主，地權難以釐清，加上建築位於峭壁旁，道路又很狹窄，讓拆除工程變得更加困難。根據當地政府評估，要拆除鬼怒川一棟樓的成本高達6億到10億日幣（約港幣3千萬至5千萬），因此更沒有人願意著手整理，才會讓鬼怒川在這二十多年間一直被廢棄孤立。