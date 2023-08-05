辦公室風水｜八大風水禁忌坐錯位隨時被人炒！擺一植物有助加人工

千萬別小看辦公室的風水佈置，如果坐錯位或擺錯風水陣，小則無人工加，重則被人炒魷魚。即睇辦公室的８大風水禁忌，以及為大家介紹一些具有聚富含意的風水佈置擺設，讓辦公室成為招財進寶的風水寶地。



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辧公室禁忌(一) : 門對著走廊或其他房間的門

這種情況容易造成辦公室裡的氣場不穩定，人際關係也容易產生摩擦。如果門對著走廊或其他房間的門，可以使用屏風或者綠色植物等方式來阻擋門口的氣場。

辧公室禁忌(二) : 坐在樑下

樑是一種非常強大的能量場，如果坐在樑下會受到梁的壓迫，影響工作效率。如果無法改變坐位，可以使用植物或者燈光來化解梁的壓迫感。

辧公室禁忌(三) : 靠近洗手間或垃圾桶

洗手間和垃圾桶是一些負面能量較強的區域，如果辦公桌靠近這些區域，會影響工作效率和身體健康。如果無法改變辦公桌位置，可以使用綠色植物或者水晶等方式來化解負面能量。

辧公室禁忌(四) : 桌子背對門

如果辦公桌的背部對著門，容易造成工作上的不穩定和不安全感。建議將辦公桌調整到面對門的位置，這樣可以增加工作穩定性和安全感。

辧公室禁忌(五) : 辦公桌面對走廊或電梯

如果辦公桌正對著走廊或電梯，容易受到外界的影響和打擾，影響工作效率。建議將辦公桌調整到靠近牆壁的位置，這樣可以減少外部干擾。

辧公室禁忌(六) : 桌面亂七八糟

辦公桌亂七八糟會影響工作效率和工作品質。建議保持辦公桌的整潔，放置一些綠色植物或者文具盒等物品可以增加工作效率。

辧公室禁忌(七) : 桌面沒有窗戶

如果辦公桌周圍沒有窗戶，容易產生悶熱和缺氧的感覺，影響工作效率和身體健康。建議在辦公室增加通風口或者使用空氣清新機等方式來增加室內空氣的流通。

辧公室禁忌(八) :避免太多鋒利角

辦公室內太多尖角、銳利邊緣的佈置，這樣會有「刀割財」之感。例如：辦公書桌的桌角儘量選擇圓潤的；刀具、剪刀等尖銳物品儘量收納於抽屜或櫃中，不要明顯外露；書架角落都可考慮圓弧形，不用尖銳桿狀的書架。這樣就可以避免尖銳之氣影響財運。

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理想的辦公室，不僅要具備便利的硬體設備，優化的軟裝佈置也是必不可少的。除了要注意設計、傢具佈局、採光照明等實際功能之外，透過風水的角度營造正能量氣場，也是提升辦公空間質素的重要一環。看看辦公室怎樣的風水佈置可以提升財運走勢！

【1】水晶

水晶能夠聚氣，擺在桌上或裝飾架上，它能增強空間的光與氣。水晶都有很多不同種類和顏色，其中琥珀、黃晶等呈金黃色調的晶石，就具有招財的效果。若加裝小燈照射水晶，更可發揮聚富光氣之力。

【2】綠色植物

擺放綠色植物在辦公室除了可以增添生機和淨化空氣，更是代表生生不息的生機，象徵事業興旺。可以選擇的品種不單只是金錢樹，還有吊蘭、翠竹、金邊竹、鬱金香、馬蹄蓮等，都是具有聚財意思的植物。如果放在辦公室的當眼位置，並保持植物的健康，絕對有助提升財運。相反，已枯萎的植物就不要繼續放在財位，會有衰敗的氣息在辦公室醞釀。

【3】金元寶、金器

提起金黃色的擺設，可能大家都會立刻聯想到金元寶、金幣等擺設，而確實它們能為你招來財運，具有吸收財氣的含意。除了風水的好處之外，都能夠為辦公室的環境增添光澤的氣息。

【4】木質家具

紅木或深色木質家具，質地較厚實，有穩重聚富的含意。就連放在木質櫃子或抽屜裡的財物，都能夠得到聚財的力量，能使財運有持久穩固的意味。而高級實木家具更是顯得高雅優質，能提升整個辦公室的尊貴感，為貴人運聚氣。

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【5】財神、招財貓

泰國財神、招財貓等擺設都具有招財進寶寓意。財神和招財貓能夠引導財運氣流聚集，將財氣引進辦公空間。而且招財貓的歡愉形象，讓人保持正面思維，有助鼓舞士氣，積極工作。

【6】水形擺設

水代表著流動，有激活財運的含意。水飄球、水族箱、魚型擺設、水彩書等都是水形擺設的一種。用意是水元素與財富象徵的完美結合。而且，水族箱放在辦公桌附近，注視小魚游動亦有舒壓效果。不過，太多水元素都會有反效果，例如放一個水族箱即可，否則會沖淡財運。

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*風水命理非精密科學，以上內容只供參考

