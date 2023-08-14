教育局請大量教席！2025年畢業都得頂薪79K　14學科要人即睇詳情

教育局要人！近日教育局招聘大量官校教席，其中包括中小學教席一共有14個學科都請人，部分更是「乞食科目」，全部都是鐵飯碗，起薪點最低也有34K，頂薪更高達79K！而最吸引的賣點是就算未有學位，正升讀三年級或四年級的同學仔只要合乎其他資格，都可以申請，即睇官校教師的詳細入職要求及待遇。



資料圖片

香港教育局公佈新一輪官中助理教育主任(AEO) 及官小助理小學學位教師(APSM) 的招聘計劃。根據教育局的公告,官中AEO職位共有9個科目,包括中文、英文、數學和中國歷史等。官小APSM職位則包括中文、英文、音樂、體育和視覺藝術等學科。這兩個職位的起薪點均約為34,000港元。

與往年不同的是,教育局今年首次開放職位予仍在學、將於2025年或之前畢業的大學生申請。這項新措施顯示教育局希望吸引更多年輕教師加入,並為他們提供在職培訓的機會。根據公務員事務局所刊登的招聘廣告，各個學科的招聘細節如下

👉👉👉政府工招聘｜8月底截止！10份筍工月薪18K-60K 5份零經驗月達60K

【教育局—助理教育主任】

招聘學科：

1.生物

2.中國歷史

3.中國語文

4.設計與應用科技

5.經濟

6.英國語文

7.數學

8.體育

9.物理

薪酬: 總薪級表第15點 (每月港幣34,060元) 至總薪級表第33點 (每月港幣79,135元)

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 6

入職條件

2023年助理教育主任的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年(即2023至2024學年畢業)的學生。

(a)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(b)在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績，以及

(c)(i) 持有香港頒授主修相關學科的學士學位(或同等學歷)；或

(c)(ii)持有上文第(c)(i)項所述以外的其他學位(主修相關學科)，以及由香港專上教育機構頒授的學位教師教育證書(或同等學歷)。

尚未符合上文(a)項語文能力要求，而預計可於2024年夏季或之前在綜合招聘考試兩份語文試卷中取得「二級」成績，或同等成績，亦可遞交申請。

尚未符合上文(c)項的相關入職條件，而預計可於2024年夏季或之前取得下列學歷以符合有關入職條件者亦可遞交申請—

(1) 主修相關學科的學士/碩士學位(或同等學歷)；或

(2) 由香港專上教育機構頒授的學位教師教育證書(或同等學歷)。

上述申請人必須在2024學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。

申請人須在申請書及補充資料表格上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請。

職責

(a)在官立中學授課；

(b)擔任班主任；

(c)籌辦及推行課外活動；

(d)評核及記錄學生成績；以及

(e)統籌/執行校內多樣化的專業職務，包括於校內推行教育措施和政策、協助處理校內的特別職務、行政工作及非教學職務，例如編訂學校課程、推行公民教育/德育/性教育、處理學校訓育工作、提供學生輔導和升學及就業輔導，以及協助舉行校內/公開考試等。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(a)已填妥的職位申請書[G.F. 340 (7/2023修訂版)]；

(b)已填妥的補充資料表格；以及

(註:該表格可在教育局網站下載(http://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)，或從公務員事務局互聯網站下載(http://www.csb.gov.hk)。)

(c)可證明各項相關學歷(例如學位、師資培訓、語文能力水平和綜合招聘考試)的證書及成績單副本。

申請書必須以下述其一方法提交：

(a)在公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)遞交網上申請書 -

申請人在網上遞交申請書後，必須於二零二三年九月一日或之前，把指定的補充資料表格及各項所需證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。申請人不應遞交任何證明文件的正本。

(b)郵寄或送交申請書 -

(i)申請人必須把已填妥的申請書及補充資料表格連同各項所需證明文件副本一併提交。申請人須在職位申請書上清楚註明所申請的科目(例如「助理教育主任/生物」)，並在信封面上註明「申請助理教育主任/科目職位」。申請人不應遞交任何證明文件的正本。

(ii)所有申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東 213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。郵寄申請書的申請日期以信封上郵戳所示者為準。

【教育局—小學學位教師】

招聘學科：

1.中國語文

2.英國語文

3.音樂

4.體育

5.視覺藝術

薪酬 : 總薪級表第15點 (每月港幣34,060元) 至總薪級表第29點 (每月港幣65,875元)

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 8

2023年助理小學學位教師的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年（即2023至2024學年畢業）的學生，及2024至2025學年畢業的大學生申請。

入職要求 (中國語文)

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績；以及

(c)(i)A 持有香港頒授主修中國語文的小學教育學士學位(或同等學歷)；或

(c)(ii)A 持有香港頒授主修中國語文的學士學位 (或同等學歷)，以及由香港專上教育機構頒授主修中國語文的認可小學師資培訓資歷 (或同等學歷) 。

入職要求 (英國語文)

2023年助理小學學位教師的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年（即2023至24學年畢業）的學生，及2024至25學年畢業的大學生申請。

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績；以及

(c)(i)B 持有香港頒授主修英國語文的小學教育學士學位(或同等學歷)；或

(c)(ii)B 持有香港頒授主修英國語文的學士學位 (或同等學歷)，以及由香港專上教育機構頒授主修英國語文的認可小學師資培訓資歷 (或同等學歷)；以及

(d)B 在教師語文能力評核的英文科評核中成績達到「三級」或以上，或已獲教育局豁免符合該項語文能力要求。

入職要求 (音樂) (體育)(視覺藝術)

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績；以及

(c)(i)C 持有香港頒授的小學教育學士學位(或同等學歷)；或

(c)(ii)C 持有香港頒授的學士學位 (或同等學歷)，以及由香港專上教育機構頒授的認可小學師資培訓資歷 (或同等學歷)。

入職要求 (以上5科目)

尚未符合上文(a)項語文能力要求，而預計可於2024年夏季或之前在綜合招聘考試兩份語文試卷中取得「二級」成績，或同等成績，亦可遞交申請。

尚未符合上文(c)項的相關入職條件，而預計可於2024年夏季或2025年夏季或之前取得下列學歷以符合有關入職條件者亦可遞交申請－

(a) 由香港頒授主修相關學科的小學教育學士學位(或同等學歷)；或

(b) 由香港專上教育機構頒授主修相關學科的認可小學師資培訓資歷(或同等學歷 )。

上述申請人必須在2024或2025學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。

申請人須在申請書及補充資料表格上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請。

(2023年助理小學學位教師的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年（即2023至2024學年畢業）的學生，及2024至2025學年畢業的大學生申請。)

職責

助理小學學位教師主要負責在官立小學執行教學職務，並協助落實各項教育政策及措施。

本局會根據官立小學不時調整的運作需要，以及獲取錄人員的學歷和經驗，調派他們任教指定科目(包括須用中文及英文語言任教)。他們或須任教並非其在申請書內指明的科目，而調派往任教的學校亦由本局按運作需要安排。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用.

申請方法

郵寄 ✓

互聯網 ✓

I. 以郵寄方式或親身遞交申請

申請人須隨申請書[G.F. 340 (7/2023修訂版)]夾附補充資料表格，詳述其教學工作經驗及學歷等相關資料，該補充資料表格可於教育局網頁(http://www.edb.gov.hk/tc/about-edb/info/recruitment/index.html)下載。

填妥的申請書及補充資料表格，連同用以證明各項相關學歷送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。申請人須在申請書上清楚註明所申請的科目，以及修讀學位課程及師資培訓(如適用)時主修及副修的科目。

有意申請超過一個科目的申請人，須就所申請的科目逐一提交申請，包括補充資料表格及各項所需證明文件副本。所有申請人須在信封面清楚註明「申請助理小學學位教師職位」。

II. 在網上遞交申請

申請人如在網上遞交申請書[G.F. 340 (7/2023修訂版)]，必須把其文憑/證書、成績單等證明文件副本及補充資料表格郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。