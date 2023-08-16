港漂碩士生搵工2個月失敗超崩潰　呻香港生活5點難捱：低估了難度

近年不少內地人來港升學後，都會選擇畢業後留港工作，希望有更大的發展空間和機會。近日一名自內地來港的港漂碩士生，在社交平臺吐槽指在香港找工作已兩個月仍未找到工作，有點崩潰以及呻香港生活5大難處，生活迫人也令他逐漸忘記了留在這裡的初衷。



小紅書截圖

該港漂在小紅書出帖文吐槽，指在香港找工作遭遇瓶頸，心態逐漸陷入負面和消極的狀態。她表示，剛來香港時還滿懷鬥志，但求職兩個月至今仍一無所獲，不禁質疑自己「從剛開始的鬥志昂揚，到現在逐漸佛系擺爛？」

該網民在文中分享，上週與一家外資企業面試順利，原本充滿希望能獲得錄用，但至今公司都沒有回音，她猜測自己可能已被「默拒」。雖然目前還有一家公司安排了第二輪面試，留有一線希望，但兩個月來找工作頻頻碰釘，她發覺自己的求職效率明顯低落，心態也開始受到負面影響。「是我對自己定位不清，之前低估了找工的難度。」

他說，一方面是因為之前低估了香港的就業競爭激烈程度，過於樂觀地想獲得 offer，另一方面也因為對香港認識漸深，讓她逐漸忘記了留在這裡的初衷。他指高額的生活成本、潮濕頻頻過敏的皮膚、以及沒有社交網路的連接，令他覺得「一切好像都變得好難，搬家好難，學粵語好難，現在這個城市裡做什麼似乎都很難。」他明白每個人的人生都會有低谷期，現在正經歷人生低潮，「好像除了強撐著，也沒有別的辦法。」

帖文一出，不少香港或內地網民也留言支持加油，有網民回應樓主「不要質疑自己」，「不一定是能力問題而拿不到offer，有時候真的是一些無厘頭原因而沒offer」、「我14年也試過裸辭，找了3個月才有工作現在香港很多空缺，應該有機會的，很多公司還招不到合適的人才。」、也有網友建議她回內地發展，「擁抱更廣闊的天地」。也有網民同情樓主，「香港不止走了很多人也少了好多工作」。其實面試失敗不代表自己能力存在問題，希望樓主能保持樂觀積極的心態，相信只要努力終究會給予機會。

資料來源：小紅書

其實面試成功與否，有時從面試官的身體語言或者跟你講過的說話，已透露出端倪。有職場菜鳥就曾總結過面試時若面試官有這10個動作就代表你的interview fail，大家下次見工時不妨留意下，祝大家工作順利！

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