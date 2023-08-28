95後內地男不滿日本排核廢水　怒砸自家日本餐廳：改開中餐廳！

日本於8月24日正式排放核廢水入海洋，而鄰近的國家中國、俄羅斯、韓國都出現不少反對聲音，內地有網民更表示要抵制日本產品和品牌。日前有名95後的內地男就拍片怒砸自己所開的日本餐廳，將所有日本的裝飾撕掉和砸爛，並表示即將將餐廳變成「中式餐廳」。



圖自抖音「猛獁新聞」

日前，內地網媒「猛獁新聞」報導一名於貴州開日本餐廳的95後內地男，於日本排正式排放核廢水後怒砸自己所開的店，從影片當中可見內地男瘋狂將餐廳內的日本酒瓶、牆上的日本動漫人物裝飾、天花板上的吊飾等等，全都砸碎和撕爛。

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內地男表示，自己之所以會怒砸店舖，並決定不再做日本餐廳是因「民族情結」，對於日本排放核廢水感到很氣憤，所以就將所有有關日本的東西「全都弄掉」，沒有甚麼理由就是「決定不做了」，並表示即將餐廳「做成其他餐廳，改為「中式的」。

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報導影片一出，即引起網民熱論，網民表示「這小子有骨氣」，「這才是中國人的節氣」，但有網民卻質疑餐廳東主「之前開店沒有民族情結嗎」，認為內地男之所以現在才這樣做兼拍片，是因「生意頭腦」，藉此時機消費「民族情懷」，而且自己砸「總比別人砸了好」，即使他不砸掉餐廳「也沒有生意」。