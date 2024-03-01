2024香港10大最受歡迎中英文名出爐 嘉欣、嘉俊已OUT！冠軍叫乜?
撰文：番茄妹
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不知大家有沒有發覺每逢一段時間，就有一些名字特別常見，而且不同年代的父母所喜愛的改的字眼亦有所不同，以舊時來說50、60年代名字裡擁有「鳳、蓮、娟」字眼的人，於街上10個人中分分鐘有超過三個人，而於90年代相信大家班裡都總有一個「嘉欣」和「子軒」，到底現在最多人改的名字是哪些呢?那些已經OUT呢?一起來看看吧!
不同的地方，不同的年代父母為子女改名的偏好都會有所不同，舊時可能父母會按當紅的明星和「意頭」來為子女改名，而近年大多的父母都是以個人喜歡或按風水師的建議為小朋友該名。近日有網民於社交平台上分享，有專門幫助父母為孩子改名的網站「NAMECHEF」，公布了香港地區2024最「熱門」的中文名排行榜，數量最多最「大眾」的名到底是哪個呢?你的有上榜嗎?
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最「大眾」TOP 10中文名(男生)
1.梓軒
2.宇軒
3.子謙
4.樂軒
5.子朗
6.家樂
7.俊傑
8.卓霖
9.子軒
10.俊熙
最「大眾」TOP 10中文名(女生)
1.凱晴
2.芷晴
3.曉晴
4.子晴
5.凱琳
6.曉彤
7.紫晴
8.嘉怡
9.梓晴
10.樂瑤
其實除了中文名字之外，就連香港最常用的英文名字都同樣有排名，以往大家最常見的「Jason」、「Christy」、「Candy」，「Kelvin」都已經全OUT!以下10個最「潮」的英文名，大家又是否其中之一啊?
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最「熱門」TOP 10英文名(男生)
1 Theo
2 Ethan
3 Liam
4 Lucas
5 Adrian
6 Aiden
7 Asher
8 Enzo
9 Jayden
10 Hayden
最「熱門」TOP 10英文名(女生)
1 Charlotte
2 Elise
3 Thea
4 Ayla
5 Avery
6 Ellie
7 Yuna
8 Evelyn
9 Aria
10 Hailey