香港小姐2023｜落選港姐陳怡名認黑面批賽果不公　內地網民竟力撐

《2023香港小姐競選決賽》於昨晚(27日)完滿結束，最後由大熱門莊子璇奪冠，亞、季軍則由王怡然和王敏慈奪得。不過選美亮點除了鬥「智慧與美貌並重」，當然還有是是非非。其中落選港姐14號陳怡名（Zora）更因在螢幕面前黑臉兼撓手惹起網民熱議，而賽後更在社交平台連環出PO爆seed，事件更惹起不少內地網民熱議。



截自小紅書

落選港姐14號陳怡名（Zora）在比賽前因對網民「爆粗」一事也佔據了不少娛樂新聞版面。競選結束後，佳麗們都紛紛在IG發感謝文或是與佳麗們的合照等，唯獨是陳怡名在IG Story上以黑底白字回覆網民：「我黑臉不是因為自己沒進十強。我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑。」之後她又再寫道：「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來會有問有答。」對於網民的攻擊，她又回應：「現在是這是我自己的IG，不再是misshk No.14，別來惹我。鏡頭前，報道裡的東西是真是假，自己判斷，別來我這裡罵我。」

由於今年淘寶亦首次直播今屆盛事，所以不少內地網民也留意到今次陳怡名黑臉，更在小紅書引起激烈討論。竟然IG不少留言都批評她黑面，但卻有不少內地網民撐她，只是認為陳的性格不宜在娛樂圈發展，「典型00后Ｘ打職場啦，我怕你咩啊，唔妥就出声，谷谷埋埋，激死自己」、「性格豪爽直率，敢講真話恰恰反映了不適合選港姐」，有內地網民認為要落選佳麗再出場不妥，「没選上的那些，還要叫人出来凑節目時間」，甚至有網民期待她的有問必答，希望可以爆出更多內幕。

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不過，也有網民認為「自己輸唔起就輸唔起，一點儀態都没有，没有情商」。而陳怡名也有在小紅書回覆網民，直言「不滿意比賽結果」，但又直言很滿意王怡然得亞軍，「我跟她還有lovelle (季軍王敏慈) 是睡一張床的關係lynn(亞軍王怡然)實至名歸」，對賽果哪部分不滿看來已呼之欲出。