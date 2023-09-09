港女坐飛機睇傳記片解悶！連場露點+性愛戲　隔離位男童竟咁反應

不少人搭飛機除了期待食飛機餐，長長機程都又未必瞓得著，都會煲劇或機上看套電影解解悶。近日有女網民在網上分享經歷，表示近日坐飛機選了一套舊電影觀看，殊不知電影有多個情慾場口，而坐在隔離位的港媽相當緊張...



《特務搞飛機》劇照

FB專頁「中女講呢啲」經常會分享生活趣事，近日樓主就在專頁內分享一次坐飛機睇戲的有趣經歷。樓主表示，有次坐飛機回程時心血來潮想講述墨西哥超現實主義畫家芙烈達·卡蘿的傳記電影《Frida》(中文名叫《揮灑烈愛》，當樓主細心欣賞時，發現原來戲中也有不少露點及情慾戲，更指除了畫人像裸體畫的場口，亦有Frida邂逅丈夫的火辣調情戲。

樓主表示當時她正坐在走郎位，隔離座是一位港媽，而其目測約七八歲兒子則坐在窗口位。港媽見她睇得投入，一直沒有打擾，而樓主也以為「呢啲場口都係一閃即逝」，所以繼續觀賞沒怎樣避忌，「但原來都唔係…不時又嚟料」。「我眼尾留意到港媽本人有啲唔自在」，而對方更不停催促兒子瞓覺...

樓主深明港媽或有點尷尬，於是也識做地停一停轉玩配對圖案遊戲「小孖星」。在玩樂期間坐在隔離位男童竟突然開口提醒樓主：「第二行右邊個先啱呀」，她才醒覺原來小朋友一直有留意她的螢幕畫面，「難怪佢老母咁緊張啦」。

《特務搞飛機》劇照

不少網民看畢樓主經歷後表示深有同感，「上次坐BA ，阿仔隔離就係睇緊男男情慾戲。即係搵野同仔講下分散注意力」、「我試過睇一套講男同志點溝仔仔嘅戲，當中都有啲男男肉慾場口，其實套戲中段有啲悶，忽然醒起坐後面有啲仔妹，唉索性轉台睇噃套modern family 算」、「試過响飛機睇阿Sa嘅”非份熟女”. D 動作戲全部無刪剪, 好尷尬 , 好彩周圍無細路」、「試過睇戲喊到眼都紅晒, 空姐派餐見倒我咁比多咗幾張紙巾」，也有網民温提樓主，「下次帶張防偷窺mom貼」、「Dee Dee 嬲你轉台呀EE」，大家在飛機上又是否曾遇過甚麼尷尬事呢?不妨留言分享。