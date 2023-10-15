網紅跑步胸口驚現3道血痕　粉絲靠一關鍵緝兇：重點是妳沒知覺嗎

台灣網紅周荀（DenKa）有傲人上圍，因而獲得「南半球女王」封號。她日前在社交平台PO出受傷照表示，跑完步後驚覺胸口出現3道爪痕，目前不知道是貓還是狗抓的，想請網友幫忙分析。對此，許多網友看到傷痕的間隔，推測貓掌不會這麼大，應該是狗抓的。



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周荀4日在臉書發文表示，「這是我剛剛跑步發現的，有沒有人可以幫我分析一下，這是狗的還是貓的啊，我要確定我今天要幫誰放血剝皮」。

網友看完紛紛留言，「是小犬」、「為什麼我只看到流汗」、「會不會是人造成」、「我需要觸診」、「我只在意那汗水」，也有人問「重點是妳沒知覺嗎」，而周荀回答「完全不會痛耶」。

許多網友認真分析傷口，「感覺是狗狗的，貓手手沒有那麼寬」、「感覺像狗的，因為貓的會很尖，不會同一道痕跡但2條刮痕」、「是狗啦，是貓的話就見血了」、「寬度很像狗狗的」、「狗的，貓不會這麼淺」。

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