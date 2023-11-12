居日爸爸列幼稚園4項奇葩要求 老師因一事狂道歉 網民驚呼：無語

日本一向帶給人有禮的印象，不論社交談吐還是公共場所都可以看到他們有秩序有禮貌的一面。近日，就有位居日的內地爸爸分享女兒就讀於一間日本幼稚園，老師的一些奇怪行為，令網民都驚呼太無語了。



《五個小孩的校長》劇照

近日，小紅書博主齊哥在小紅書分享其女兒就讀3年的幼稚園，他稱這段期間令他對日本幼稚園老師有超乎相像的認知。首先是老師們做事太細膩，幼稚園要求小朋友帶去園內的每件衣服、鞋子、襪，「哪怕是個塑膠袋，老師都要家長寫上名字」。除此之外，小朋友的學校點滴都會交待得一清二楚，包括小朋友吃了甚麼、喝了甚麼、吃了多少碗飯、去了多少次廁所等大小事，都要寫在手冊上讓家長知道小朋友每天在校的狀況。幼稚園亦是要求家長同樣將小朋友在家裡的情況都寫在手冊上。

他亦指，其次是老師們對小朋友有點過度操心。「哪怕是有一點頭痛腦熱，老師都會給家長打電話。包括孩子身上有個小紅點、指甲劈個縫都會事無鉅細地告訴家長。就生怕忘了告訴你，怕你怪他一樣。」小朋友在生理上有任何異樣，老師們都會主動知會家長。他更指曾有好幾次老師因為忘記告訴他，女兒下午喝了甚麼茶，老師就對他起勁地鞠躬道歉。

《寶寶大過天》劇照

他再指，日本幼稚園非常看重公平性。為了避免小朋友在校內被其他同學欺負或有分歧，就讓家長為小朋友挑選的衣物或穿在身上的東西，不論衣服上的圖案、還是臉上身上貼的東西都不要太顯眼，「哪怕貼個創口貼都不能花裡胡哨」。盡量都是簡單、純色為主。

網民對此都表示驚訝，認為幼兒園的做法太細膩和多此一舉：「這是在養爺爺奶奶，提前到養老院生活的節奏」、「真的太細了。搞得我有點無語！太繁瑣了！」、「更累了，媽呀」、「我覺得這個有點太過頭了。小朋友被過份強調合群，變得有點抑制個性了」。

資料來源：小紅書