政府工｜漁護署請社交媒體主任　兩年經驗月入32K！即睇入職詳情

漁農自然護理署今日(12日)在公務員事務局出招聘廣告，今次招聘俗稱「小編」的社交媒體主任。雖然屬非公務員約，但月薪相約吸引，兩年相關經驗月薪達$32,430，大家即睇其他入職要求及截止日期！



《dele刪除人生》劇照

【漁農自然護理署-社交媒體主任】

月薪: $32,430

截止日期 :26/01/2024 23:00:00

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入職條件:

(一) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷，並主修傳理學、公共關係、創意媒體、市場學或相關學科；

(二) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註]或以上成績，或具同等成績；

(三) 過去五年內至少連續兩年有與社交媒體相關的全職工作經驗；

(四) 具備在社交媒體（例如Facebook、Instagram、WhatsApp、微信、微博、小紅書和抖音）創作內容和撰寫標題的知識；

(五) 具備使用數碼單鏡反光相機(DSLR)的知識與經驗；

(六) 具備照片編輯及設計軟體（例如Photoshop和Illustrator）的知識；及

(七) 能夠在正常辦公時間以外（包括星期六、星期日和公眾假期）的時間和壓力下高效和耐心地應付突發工作，並具有與從前線到管理層的各級同事進行有效溝通的能力。

職責:

(一) 為漁護署設計及執行內容策略，並在多個社交媒體平台上建立帖文；

(二) 提供中英文圖片說明﹔

(三) 使用數碼單鏡反光相機(DSLR)拍照、編輯相片並為社交媒體帖文製作圖像﹔

(四) 擴大對社區、傳媒和社交媒體影響者的宣傳；

(五) 監察社交媒體平台，並在有需要時提供後續行動建議；

(六) 監察社交媒體工具、應用程式、頻道的發展趨勢、設計和策略，並據此向新聞組提出建議；

(七) 執行與漁護署社交媒體平台相關的其他職責；及

註：或須在不同地點（包括戶外）工作、超時工作和正常辦公時間以外（包括星期六、日和公眾假期）工作

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年非公務員合約條款聘任。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

b)申請書送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。