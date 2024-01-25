政府工｜筍工！郵政署請郵務員月薪達37K　DSE學歷+3大條件可申請

郵政署今日（25日）在公務員事務局出招聘廣告，聘請郵務員。月薪由$18,965起，頂薪可達$37,585，受聘3年及通過試用，還可以作長期聘用獲得鐵飯碗！而且學歷要求不高，有興趣的朋友記得要申請！



這次招聘的郵務員需要執行郵局櫃位職務。（資料圖片）

【郵政署 - 郵務員】

月薪：$18,965起

截止申請日期：07/02/2024 17:00:00

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入職條件：

(a)

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級 / E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 執行郵局櫃位職務，保管現金及可轉讓庫存品；

(b) 分揀各類郵件，並記錄郵件的收發送遞；

(c) 負責郵件處理工作，包括包裹及特快專遞郵件；

(d) 會計、財務、核數、文書及統計工作；以及

(e) 執行郵務督察的工作及/或承擔監督員工等職責。

有需要時，郵務員須輪班及/或超時工作，又或須穿着制服。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第5點（每月18,965元）至第17點（每月37,585元）

申請手續：

互聯網✔️

郵寄✔️

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或

(ii)將申請表格郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組。申請人須確保郵寄地址正確無誤，並支付足夠郵資。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封面須註明「申請郵務員職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約12至14個星期內接獲通知。