政府工｜10份筍工月薪最高達79K　行政助理任何學位+一年經驗29K

近日，政府不同部門釋出多份政府工，有政府新聞處、衞生署、民政事務總署等。《開罐》精選了10份政府工，月薪由22K至79K不等，當中渠務署聘請項目協調經理，只要持有相關學科文憑或高級證書，以及DSE五科2級成績學歷和相關經驗，即有機會月入79K！有興趣的朋友立刻申請喇！



【政府新聞處-助理新聞主任 (一般工作)】

月薪:$32,430起

截止日期 :02/02/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；及

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；及

(c) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)的語文能力要求方面取得二級成績，或具備同等成績 ；以及能有效地以中文和英文溝通；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

助理新聞主任(一般工作)筆試

申請人須參加由政府新聞處在香港舉辦的助理新聞主任(一般工作)筆試。筆試日期將會刊登於政府新聞處互聯網站(http://www.isd.gov.hk)。申請人必須在有關筆試取得及格成績才會有機會參加《基本法及香港國安法》測試／面試。

《基本法及香港國安法》測試

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關的《基本法及香港國安法》測試。

職責:

會被派駐在政府新聞處、政府總部新聞群組及部門新聞公共關係小組從事有關新聞事務、宣傳及公共關係的工作。他們主要負責大眾傳播研究、統籌新聞發放及傳媒採訪、宣傳、推廣及處理緊急事故的工作。受聘人或須輪班工作。

薪酬：總薪級表第14點(每月港幣32,430元)至總薪級表第27點(每月港幣60,065元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)政府職位申請表格G.F.340 (Rev. 7/2023)可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格須送達至香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓7樓708室政府新聞處人力資源管理分組，信封面須注明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(e)至於持有非本地學歷的人士，則須在2024年2月9日或之前將修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本以親身或郵寄方式遞交至聯絡位址，並在信封面注明「申請助理新聞主任 (一般工作)」及網上申請編號(如適用)。

【香港電台-節目主任（英文新聞）】

月薪:$62,895起

截止日期 :02/02/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)(i) 持有香港的大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；兼具四年與新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具六年與新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具八年與新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括中國語文科及英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；兼具九年與新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；兼具十年與新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等成績。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 在英文新聞組履行高級記者／新聞報導員／副編輯的職責；

(b) 協助督導記者、為記者編配外地及本地採訪任務；

(c) 籌備及製作多媒體新聞和新聞節目；及

(d) 協助執行上司指派的行政及運作事務。

（註：或需不定時工作和輪班當值，和在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。）

薪酬:

總薪級表第28點（每月港幣62,895元）至總薪級表第33點（每月港幣79,135元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格G.F. 340 (Rev.7/2023)可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

(b)申請人須於截止日期或之前用以下其中一種方法提交申請：

(i)以親身或郵寄方式把申請表格送達九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組 ，信封面須註明「申請節目主任（英文新聞）職位。

(ii)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(d)在網上遞交申請的人士，須於2024年2月9日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至本廣告訂明的聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【特首政策組-助理研究員】

月薪:$34,060起

截止日期 :02/02/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，尤以在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第2等級或以上的成績，或同等學歷為佳；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

[備註：申請人可能會被邀請參加筆試。]

職責:

(a) 協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；

(b) 協助撰寫報告；

(c) 為研究提供技術以及後勤支援；以及

(d) 為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

薪酬:

月薪為港幣34,060至45,640元，視乎經驗而定

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄X

申請人必須於截止申請日期或之前遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(1) 網上申請表格

申請人必須透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 的網上申請系統提交通用表格第340號 (7/2023修訂版)。為確保能在限期前遞交網上申請，申請人應盡早完成網上申請手續，以免臨近截止日期時，網上系統因需要處理大量申請而不勝負荷。

(2) 申請書

申請人必須以電郵遞交一份以中文或英文撰寫的申請書 (不多於兩頁) 列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能。申請人須將申請書電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

(3) 完整的個人履歷

申請人亦必須以電郵遞交以中文或英文撰寫的完整個人履歷。申請人須將其個人履歷電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

【衞生署-助理中藥主任】

月薪:$43,460

截止日期:01/02/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有(i)香港任何一所大學頒授的中藥學學士學位，或同等學歷；或(ii)中華人民共和國教育部註冊的中醫藥大學頒授的中藥系學士學位，或同等學歷；

(b) 對(i)審核及評估中成藥的品質，安全及成效，及╱或(ii)鑒別中藥材及其品質，及╱或(iii) 研究與發展中藥的標準，及╱或(iv)執行中藥規管具兩年或以上的實際工作經驗 (見註1)；及

(c) 能書寫流暢中英文﹝能操流利普通話的申請人可獲優先考慮 (見註2)﹞。

註:(1) 申請人如持有上述(a)項科目的碩士學位或同等學歷，可獲豁免上述(b)項有關的工作經驗的入職條件。

(2) 申請人應於申請表「學歷」一欄下說明其普通話所達的水平。

職責:

(a) 協助就規管中藥方面與內地和海外藥品規管當局聯絡和舉行會議；

(b) 負責中成藥註冊的審核及提供相關的專業支援；

(c) 負責中成藥臨床證驗及藥物測試證明書的審核及提供相關的專業及技術支援;

(d) 協助就中成藥及中藥材有關毒性，穩定性和品質標準等編寫報告；

(e) 鑒別中藥材及檢查其品質，及向下屬提供相關的專業支援；

(f) 進行中藥材安全和品質標準的教育和宣傳工作；

(g) 協助規劃及執行中藥資源研究工作及負責處理植物標本館內的中藥標本；

(h) 協助成立,開展及營運政府中藥檢測中心轄下各實驗室及中藥標本館;

(i) 執行與中藥有關的巡查、發牌、調查、藥物警戒職務；及

(j) 負責上司指派的其他職責。

[備註：可能須輪班及不定時工作。]

薪酬:

月薪港幣43,460 - 47,795元 (入職薪酬視乎有關學歷及工作經驗而定)

聘用條款:

成功的申請人將按為期不多於一年之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期之前連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明「申請助理中藥主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年2月8日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交有關成績單╱修業證書的正本。

【發展局(工務科)-助理項目主任】

月薪: $22,865

截止日期 : 01/02/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有本地大學、理工學院、香港專業教育學院或工業學院所頒發的測量／房地產／建築學文憑、高級文憑或副學士證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具備最少一年就城市規劃及／或土地事宜提供技術支援的實際工作經驗；以及

(d) 熟悉電腦操作，具備AutoCAD、Illustrator、Photoshop及其他技術繪圖軟件知識則更佳。

職責:

(a) 提供技術支援，包括為報告、會議和論壇等擬備平面圖、圖則、簡報資料和展示材料，以便以影像方式呈現有關建議；

(b) 整合、處理、更新和編列數據及統計資料，管理數據庫，擬備平面圖和預備照片，轉換數據檔案，以及保存檔案及數據備份；

(c) 統籌政府、外聘顧問與承辦商之間在設計／工程／規劃方面的技術工作；

(d) 協助進行專題研究和分析；以及

(e) 視乎情況執行其他獲委派的職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期約一年。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]，可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的表格，須送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請助理項目主任職位(非公務員職位空缺)」。

申請人亦可通過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【發展局地政總署-見習土地測量師】

月薪:$24,050起

截止日期 :23/02/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(I) 在 2020 年或以後獲取香港各大學的相關認可學位或同等學歷，詳情如下︰獲香港測量師學會認可的土地測量及/或地理資訊學學位或同類學位，此等學位須符合成為香港測量師學會土地測量組正式會員的要求，並且有資格參加該學會土地測量組的專業評核試；以及

(II) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。職位的見習期為期兩年。上述訓練或訓練後的僱用期滿後不保證會獲得政府繼續僱用。

申請方法:

互聯網❌

郵寄✔️

(a) 申請表格 [G.F.340 (7/2023修訂版)] 可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須於2024年2月23日或之前把已填妥的表格及指定隨附文件郵寄或親身送抵地政總署

【渠務署-項目協調經理(機械)】

月薪:$79,625

截止日期 :02/02/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院所頒發的機械或汽車或輪機工程文憑或高級證書，或同等學歷；或

(b) 已完成註冊的機械或汽車或輪機工程技術員學徒訓練課程；及

(c) 香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2級或以上，或具同等學歷；及

(d) 在取得有關專業資格後具備至少15年有關污水及污泥處理工程的工作經驗。

職責:

(a) 全面監督昂船洲污水處理廠的日常運作情況；

(b) 監督和統籌昂船洲污水處理廠優化／改善工程的安裝、測試、試行運作以至接管事宜；

(c) 規劃和統籌未來的優化／改善工程；以及

(d) 合約和安全管理事宜。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格G.F.340 (7/2023)可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同有關學歷證書／信件副本、修業成績表副本、相關語文能力證明文件副本及相關工作經驗的證明文件副本須於截止申請日期或以前送達下述聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後的一星期內把所需的証明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

【民政事務總署專責事務組-節目統籌主任】

月薪:$42,920

截止日期 :05/02/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港的學位或同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，具備最少五年籌備大規模全港性及/或國際性的節目及公關活動的認可工作經驗；

(c) 良好溝通及組織技巧；

(d) 能講及書寫良好中文及英文；及

(e) 具備良好電腦知識包活精通MS WORD及EXCEL的操作。

職責:

(a) 協助策劃慶典及全港/地區/跨區活動計劃及制定宣傳計劃；

(b) 執行慶典及全港/地區/跨區活動，包括與各政府部門、非政府機構及相關團體統籌活動事宜；

(c) 協助編製及監察活動的財政預算；

(d) 協助處理嘉賓邀請事宜；

(e) 協助安排設計及印刷活動的邀請卡、回條、嘉賓須知等；

(f) 協助處理非政府機構的項目撥款申請；及

(g) 按上司指示執行其他職務。

(h) 如有需要，可能要在正常上班時間以外工作，包括星期六、星期日及公眾假期。

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約聘用條款聘用，合約期由2024年4月/ 5月至2024年10月/ 11月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網❌

郵寄✔️

(a)申請人可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。該表格也可在公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk）下載。申請表格填妥後，須連同學歷證書副本及工作經驗的文件證明副本，於截止申請日期或之前，送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心4樓民政事務總署專責事務組（郵寄的申請表，以香港郵戳日期為準）。

(b)申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。

【民政事務總署第三科種族關係組 -宣傳主任】

月薪:$27,890

截止日期 :09/02/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；或 (ii) 持有本港大專院校頒授的高級文憑或副學士學位，並在取得有關學歷後，在以下任何一個或多於一個範疇具備兩年工作經驗；策劃和籌辦宣傳／教育活動、公共關係、社會服務、培訓和發展；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(c) 通曉英語和粵語；

(d) 精通印地語（能書寫印地語會獲優先考慮）；

(e) 具極佳的人際技巧和溝通技巧；以及

(f) 熟悉電腦應用，例如英文和少數族裔語文文書處理、試算表和簡報程式（懂多媒體製作會獲優先考慮）。

職責:

(a) 協助主管規劃，協調和推行有關種族關係的宣傳／教育項目，例如到學校舉行講座／介紹和籌辦展覽以介紹不同少數族裔的文化；

(b) 協助主管推行加強支援少數族裔的措施，例如監督承辦商為少數族裔新來港人士和青少年提供的支援服務；

(c) 以不同途徑，例如地區外展、出席活動和會議，推廣對少數族裔的支援服務；

(d) 會見不同少數族裔團體，以加強聯繫和鞏固網絡；以及

(e) 履行由民政事務總署的主管不時指派的其他職務。

聘用條款:

(1) 獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，聘用期為12個月。續約與否視乎工作表現與部門需要而定。

(2) 視乎運作需要，獲取綠者或需戶外工作和不定時工作，包括夜間和週末。

申請方法:

互聯網❌

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(b)如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日期晚上六時前送交下述地址。請在信封面註明"申請宣傳主任職位"。

【在職家庭及學生資助事務處 -行政助理】

月薪:$29,220

截止日期 :29/01/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位或同等學歷；

(b) 於取得學歷後，有最少一年全職工作經驗，具公共行政事務相關經驗的申請者佔優；

(c) 精通中文及英語，並在綜合招聘考試兩張語文試卷 (中文運用及英文運用) 中取得「二級」成績或具備同等成績；

(d) 具備良好電腦應用知識；以及

(e) 擁有良好的溝通技巧和獨立解決問題的能力。

職責:

(a) 協助管理資助計劃及監察申請處理進度；

(b) 協助整理和編制統計報表及更新與資助計劃有關的文件；

(c) 處理公眾的查詢和投訴，並管理查詢熱線的運作；

(d) 協助有關資助計劃的電腦系統新功能的開發及進行用戶驗收測試；

(e) 就辦公室行政提供行政支援，以及督導文職人員的工作；以及

(f) 處理由上級指派的其他工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，為期12個月。續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)以郵寄方式或親身遞交申請

使用新申請表格〔通用表格第340號（7/2023修訂版）〕。新表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)在網上遞交申請

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)於截止申請日期或之前作網上申請。申請人在網上遞交申請表格後，必須於2024年2月5日或之前，把其上述證明文件副本郵寄或送達至查詢地址，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。