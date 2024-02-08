李家超請攝影師月薪43K　入職條件識廣東話+處事細心！即睇詳情

不少打工仔都夢寐以求投身政府工的行列，最近行政長官辦公室請攝影師，只要滿足6大入職條件，月薪即可達$43,500！DSE畢業都可以申請！對於任職專業攝影師的朋友仔來說，可說是機會難逢！



行政長官辦公室招聘攝影師！（愛·回家之開心速遞劇照）

行政長官辦公室

攝影師

月薪：每月$43,500

入職條件

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註(1)]或以上成績[註(2)]，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲E級或以上成績，或具同等學 歷；

(b) 具備最少八年從事專業攝影的全職工作經驗；

(c) 能操流利廣東話及基本普通話；

(d) 具備軟件操作技能，包括Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 和Final Cut Pro。具備在社交媒體操作方面的知識和經驗更佳；

(e) 有為政府機構或非政府組織攝影的經驗；以及

(f) 工作有條理、處事細心，能在有限的時間下完成工作；且願意長時間及不定時工作。

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職責

(a) 基本的攝影或視像製作；

(b) 協助妥善管理及保養有關之器材；

(c) 圖像或影像修飾；

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2024年3或4月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須於14/02/2024或之前，把填妥的申請表格送交香港添馬行政長官辦公室人事事務室。信封面請註明「申請攝影師職位」。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。