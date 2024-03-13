政府工｜超級筍工！海關請行政助理月薪$28,459　任何學位+零經驗

進入紀律部門好多時都要考體能，但其實內部也有不少文職。近日隸屬海關部門的世界海關組織亞太區副主席秘書處招聘行政助理，雖然屬非公務員約，但任何學位零經驗都有28K，相對好好pay，如果有攝影、電腦軟件應用知識及經驗更會優先考慮，即睇4大入職條件，記得截止日期前申請！



海關近日招聘行政助理，無需工作經驗任何學位有28K，可算超級筍工。（資料圖片）

香港海關-行政助理(世界海關組織亞太區副主席秘書處 )

月薪:$28,459

截止日期 :22/03/2024 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 於香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第3級或以上成績，並於香港中學文憑考試或香港中學會考數學科取得第3級 / C級或以上成績，或具備同等學歷；

(c) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語和英語；及

(d) 熟識電腦應用，包括文書處理、試算表軟件及簡報軟件。

(具備有關多媒體及平面設計、商業攝影及影片製作經驗、專業攝影及影片拍攝技巧，精通電腦軟件應用程式，包括但不限於Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere Pro及中文輸入法的申請人可獲優先考慮。)

職責:

(a) 處理一般行政工作；

(b) 撰寫專題網站及社交平台內容包括最新活動、活動花絮及會員通訊；

(c) 平面設計及製作；

(d) 協助籌辦活動；及

(e) 執行主管人員所指示的其他工作。

聘用條款:

獲聘用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(a) 申請表格 [通用表格第340號 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文、英國語文及數學科成績的證書、修業成績表及學歷證明副本於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道222號海關總部大樓1124室。申請人應在申請表格及信封面註明「申請行政助理職位」。

(c) 由於遴選面試邀請信將以電郵方式送出，申請人必須於申請表格上提供正確的電郵地址。